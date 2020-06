Napoli-Juve, il pubblico virtuale bocciato sui social: «Inguardabile, sembra un videogame»

No, il pubblico finto sugli spalti con finte bandierina ( rosse? Perché?) proprio no. Grazie. #NapoliJuventus — riccardo cucchi (@CucchiRiccardo) June 17, 2020

Io dopo 90 minuti di coreografie false sugli spalti #NapoliJuventus pic.twitter.com/2lBmGRdABX — Sebhanoglu Rouges (@notrealsebaros) June 17, 2020

il pubblico virtuale entra nella lista delle disgrazie del 2020#NapoliJuventus pic.twitter.com/4cMJah8QFd — jailey's daughter (@laragazzadigriz) June 17, 2020

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 17 Giugno 2020, 22:23

Più che la finale di, sembrava di giocare ad un videogame: non ai moderni PES o FIFA però, ma ai loro antenati dei primi anni 2000, come. Parliamo delsugli spalti di, con i social che hanno già emesso la loro sentenza: quei cartoncini colorati, di diversi colori, sono inguardabili.A esprimersi contro il finto pubblico, anche giornalisti, vip e addetti ai lavori: «No, il pubblico finto sugli spalti con finte bandierine (rosse? Perché) proprio no. Grazie», scrive lo storico radiocronista. «Ma sto pubblico finto? Mi si è accesa la Play con Fifa20 e non me ne sono accorto?», twitta il cantante. «Che voglia di Pepsi», ironizza. «Coreografia virtuale inguardabile e invadente», le parole del telecronista Dazn. Ma sono tantissimi gli utenti che non capiscono la scelta, e che la reputano fastidiosa per gli occhi: