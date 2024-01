Napoli-Inter 0-1, pagelle: Simeone imperdonabile. Lautaro cuore di capitano: Inzaghi vince la Supercoppa

di Alessio Agnelli

L'Inter batte il Napoli 1-0 e vince la Supercoppa italiana per la terza volta consecutiva. A decidere la finale giocata a Riad una rete di Lautaro Martinez al 91'.

PAGELLE NAPOLI

GOLLINI 7 Prima due paratine su Calha e Thuram, poi 2 più impegnative su Arnautovic e Frattesi. Crolla sotto l’ultimo colpo di Lautaro.

DI LORENZO 5,5 Poco aiutato da Zerbin, soffre le sovrapposizioni di Dimarco e Acerbi.

RRHAMANI 5 Con Lautaro quasi sempre in affanno e costretto al giallo. Si fa bruciare nel finale sullo 0-1.

JUAN JESUS 5,5 Anche lui in sofferenza con Thuram, competitor diretto.

ZERBIN 5 In fase difensiva a rincorrere Dimarco. In avanti non incide. Doppio passo indietro. (13’ st Ostigard 6: LOBOTKA 6 Condivide con Politano il ruolo di anti-Calhanoglu. L’unico ad avere idee a centrocampo.

CAJUSTE 5 Sulle tracce di Barella, ma soffrendo passo e verve dell’azzurro. Nullo il contributo offensivo. (29’ st Raspadori sv)

MAZZOCCHI 6 Fa pari e patta con Darmian, tenendo la posizione contro l’ex United. (29’ st Mario Rui sv)

POLITANO 5,5 In fase di non possesso su Calhanoglu. Si sacrifica, ma perde lucidità in e spunto in avanti. (25’ st Lindstrom sv)

SIMEONE 5 Sempre pronto a lottare, anche all’eccesso. Rimedia due gialli in un amen, imperdonabile.

KVARATSKHELIA 6,5 Il più in palla. Ha l’occasione più ghiotta del match, ma trova un grande Sommer. (25’ st Gaetano sv)

MAZZARRI 5,5 Progetta una formazione e una condotta di gara accorta.

PAGELLE INTER

SOMMER 6,5 Primo tempo da senza voto. Poi la paratona su Kvara, che salva il risultato.

PAVARD 6,5 Kvara è un brutto cliente, gli concede solo un tiro. Suo anche l’assist del gol-vittoria.

DE VRIJ 6,5 Anche con le cattive (giallo) su Simeone. Provvidenziale pure un muro su Kvara. (18’ st Augusto 6: dentro da terzino aggiunto)

ACERBI 6,5 Prima da braccetto, poi da centrale. Solita garanzia ed efficacia.

DARMIAN 6 Meno arrembante del solito e più attento alla fase difensiva.

BARELLA 6,5 Tra i più elettrici e i più attivi. Ammonito (out in A) e sostituito. (18’ st Frattesi 6: sfiora il gol nel finale)

CALHANOGLU 6 Randello e bacchetta. La regia è ordinata, spesso al limite del lecito in marcatura.

MKHITARYAN 6,5 L’uomo in… verticale. E alla perenne ricerca della profondità.

DIMARCO 6,5 Sfiora subito il vantaggio in volée. In fascia sprinta che è un piacere. (36’ st Arnautovic sv)

THURAM 6 Profondità e sponde a getto continuo. Implacabile quando allunga, meno al tiro. (36’ st Sanchez sv)

LAUTARO 7 Garra e cuore da capitano. Lotta, ci prova fino alla fine e viene premiato con un altro gol e un altro trofeo.

INZAGHI 7 Terza Supercoppa di fila, come Capello, quinta in carriera, meglio di tutti. Recordman e 1° trofeo stagionale.

Ultimo aggiornamento: Lunedì 22 Gennaio 2024, 22:10

