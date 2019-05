Napoli-Inter, dalle 20.30 La Diretta Mertens in coppia con Milik, Lautaro preferito a Icardi

Domenica 19 Maggio 2019, 18:17

Napoli e Inter ai affrontano alle ore 20.30, nel secondo dei due posticipi domenicali in programma in questa penultima giornata di Serie A. I partenopei sono secondi in classifica, non hanno più obiettivi se non quello di cercare di diminuire il più possibile il ritardo dalla Juventus campione d'Italia. Discorso diverso per l'Inter, reduce dal 2-0 casalingo sul Chievo nel posticipo di lunedì scorso e che ha ancora come target la qualificazione per la Champions League della prossima stagione.Karnezis; Malcuit, Albiol, Koulibaly, Ghoulam; Callejon, Allan, Zielinski, Fabian; Mertens, Milik.Handanovic; D'Ambrosio, Skriniar, Miranda, Asamoah; Gagliardini, Brozovic; Politano, Nainggolan, Perisic; Lautaro.E' una sfida dai grandi numeri quella del San Paolo tra Napoli ed Inter, che vede i partenopei in vantaggio sui nerazzurri quando hanno potuto profittare del fattore casalingo: 36 vittorie contro 17, 19 i pareggi. Da notare che l'ultima vittoria dei milanesi alle pendici del Vesuvio risale addirittura al 18 ottobre 1997, 0-2 il finale con vantaggio interista di Galante e raddoppio grazie ad un'autorete di Turrini. In occasione dello scorso campionato, la partita terminò 0-0.