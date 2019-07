Napoli, per il futuro c'è Lovera. Verdi-Torino: De Laurentiis vuole 25 milioni

Sabato 6 Luglio 2019, 22:20

Piovono conferme: ilha puntato, jolly offensivo ventenne del. ll club di De Laurentiis sarebbe rimasto letteralmente stregato dal calciatore argentino, a lungo inseguito anche dall'Udinese e da due club spagnoli.In uscita tiene invece sempre banco il futuro di. L'attaccante esterno exha dato la sua parola al Torino, ma per la chisura dell'affare bisognerà attendere un nuovo contatto tra le parti. Al momento, il presidente Cairo si è spinto fino a 18 milioni, mentre De Laurentiis lo valuta almeno 25. Intanto è ufficiale l'acquisto dia titolo definitivo (contratto fino al 2024). «Ahora, aquì. Towards the future. Forza Milan»: il tweet di presentazione della società rossonera.