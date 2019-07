Roma, El Shaarawy ad un passo dalla Cina. E per lo scambio Zaniolo-Higuain la trattativa è sempre più serrata

Dopo Manolas e (forse) prima di Zaniolo. La Roma “mette a segno” un’altra cessione eccellente. El Shaarawy, infatti, è a un passo dal trasferimento in Cina allo Shanghai Shenhua. La trattativa è iniziata qualche settimana fa, poi sembrava arenata dopo che il Faraone aveva dichiarato di voler restare nel calcio che conta e nonostante la mega offerta da 15 milioni a stagione del club cinesi. Nelle ultime ore, però , le cose sono cambiate.



El Shaarawy ha chiesto alla Roma un rinnovo da 4 milioni a stagione. Petrachi ha rifiutato proponendo tre. Così si è arrivati alla rottura. Nella giornata di oggi ci sono stati importanti passi avanti nella trattativa. L’operazione sembra ormai in via di definizione, con i giallorossi che dovrebbero incassare circa 18 milioni di euro bonus compresi mentre al giocatore ne andranno circa 16. Domani dovrebbe arrivare la fumata bianca. Trattativa serrata pure con la Juve per lo scambio Zaniolo-Higuain. Lunedì mattina, invece, sono previste le visite mediche del nuovo portiere Pau Lopez. Sabato 6 Luglio 2019, 21:29







© RIPRODUZIONE RISERVATA