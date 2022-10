Nainggolan fuma in panchina prima della partita, l'Anversa lo sospende a tempo indeterminato FOTO

Radja Nainggolan di nuovo nei guai. Dopo essere stato sorpreso a guidare senza patente, il centrocampista ex Roma e Inter è stato sospeso dall'Anversa, per essere stato beccato a fumare una sigaretta elettronica in panchina. Il fatto è accaduto domenica scorsa, prima dell'importante match contro lo Standard Liegi, perso 3-0 dalla squadra di Nainggolan. Il tecnico van Bommel, insieme alla società, ha deciso di sospendere il calciatore belga a tempo indeterminato.

Le scuse di Nainggolan

Con una storia su Instagram, Radja Nainggolan ha chiesto scusa ai tifosi dell'Anversa: «Sono molto dispiaciuto per quello che ho fatto. Mi rendo conto che è completamente sbagliato, ma in quel momento non ci ho proprio pensato. Il club ha preso una decisione che io posso solo accettare, anche se penso sia un po' troppo pesante. Cercherò comunque di dare il mio contributo in un modo o nell'altro», le sue parole.

Ultimo aggiornamento: Lunedì 17 Ottobre 2022, 22:40

