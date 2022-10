Sampdoria-Roma, allo stadio spunta Ferrero e i tifosi lo aggrediscono: attimi di tensione, interviene la polizia

Massimo Ferrero torna allo stadio Ferraris in occasione di Sampdoria-Roma, ma i tifosi blucerchiati non la prendono bene. L'ex presidente, che ha ceduto la società dopo l'arresto per bancarotta, si è rivisto in tribuna per il match delle sue due squadre del cuore ed è stato insultato e accerchiato.

Ferrero aggredito, cosa è successo

Massimo Ferrero era stato allo stadio Ferraris l'ultima volta nel 2021, quando era ancora presidente della Sampdoria. I rapporti con i tifosi blucerchiati erano tesi da tempo. Più volte gli avevano chiesto di cedere la società e sono stati accontentati solo dopo l'arresto dell'imprenditore. Oggi si è presentato in tribuna a sorpresa, tanto che anche l'attuale presidente Marco Lanna è rimasto sorpreso e ha dovuto cambiare posto, lasciando il palco autorità.

Quando alcuni tifosi presenti l'hanno riconosciuto, gli sono andati incontro e si sono vissuti attimi di tensioni, placati dall'intervento della polizia e degli steward. Ferrero, accompagnato dalla sua guardia del corpo, ha lasciato lo stadio in fretta all'inizio del secondo tempo e la situazione si è ricomposta.

