Mourinho: «Zaniolo? Rimarrà con noi fino al 2024. Almeno»

Zaniolo rimane alla Roma. Parola di Jose Mourinho. «Se vogliamo continuare a migliorare, i calciatori importanti devono restare sempre con noi. E lui come minimo sarà un nostro giocatore fino al 2024». Lo dice il tecnico giallorosso, José Mourinho, alla vigilia dell'incontro con il Genoa. «Le parole di Tiago Pinto sono assolutamente normali. È difficile per un dirigente onesto e diretto, uno che non vende fumo, dire che un calciatore sarà qui al 100 per cento anche nella prossima stagione. Potrebbe avere effetti negativi anche sul calciatore stesso. Per me la parola d'ordine deve esser maturità, da tutti i punti di vista».

Ultimo aggiornamento: Venerdì 4 Febbraio 2022, 17:59

