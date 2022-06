Monza, Galliani scatenato sul mercato: «Spero Sensi possa arrivare e Icardi...»

Adriano Galliani è scatenato. Dopo la prima storica promozione del Monza in Serie A, l'amministratore delegato, sta facendo di tutto per consegnare a mister Stroppa una squadra in grado di essere competitiva fin da subito. E dopo i primi due colpi di mercato messi a segno: Ranocchia e Cragno, adesso il Monza è a caccia di giocatori che possano rinforzare il centrocampo e l'attacco. Così Galliani sorprende tutti e fa il nome di Icardi.

«Due giocatori, Ranocchia e Cragno, sono già arrivati. Ieri Sensi è stato a casa mia e abbiamo parlato. Gli ho lasciato un paio di giorni per decidere e speriamo che possa arrivare», ha dichiarato l'amministratore delegato del Monza, Adriano Galliani, parlando del calciomercato della squadra brianzola a margine di un evento al Palazzo Pirelli di Milano.

Per quanto riguarda un altro calciatore dell'Inter, ossia Pinamonti, l'attaccante che lo scorso anno è stato in prestito all'Empoli, Galliani ha detto: «Parliamo di un giocatore buonissimo, ma molto costoso. Vediamo». Idem per il centrocampista dell'Atalanta Pessina: «Anche lui molto molto costoso».

Infine Galliani ha escluso la suggestiva ipotesi di vedere Icardi, attualmente al Psg, con la maglia del Monza: «Sono giocatori che hanno stipendi e costi alti - ha concluso - è assolutamente fuori portata».

