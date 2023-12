Mondiale per Club, il Manchester City sconfigge 4-0 il Fluminense: primo titolo per gli inglesi Alvarez sigla la doppietta e affonda i brasiliani nella sfida per il trofeo, in rete anche Foden. Sfortunato Nino con l'autogol





Che fosse una delle squadre più forti del mondo non c'era molti dubbi, ma adesso sono stati fugati anche le ultime tracce di insicurezza. Il Manchester City si è laureato campione del Mondo grazie alla vittoria nella finale di Club World Cup, il Mondiale per Club. Ad affrontare i marziani della Premier League erano i brasiliani del Fluminense che non sono riusciti a resistere alla qualità e all'impeto di Julian Alvarez. Il talento argentino dei Citizens ha siglato la prima rete dopo pochi minuti dal fischio d'inizio per poi calare il poker nel finale di gara. In mezzo alla doppietta personale del'ex River Plate c'è stata l'autorete di Nino, capitano dei brasiliani che ha permesso a Guardiola di raddoppiare, e il gol di Foden, altro talento cristallino della formazione inglese. Ultimo aggiornamento: Venerdì 22 Dicembre 2023, 21:49



