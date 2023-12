Milan-Sassuolo 1-0, le pagelle: ci pensa Pulisic. Altri novanta minuti senza gol per Rafael Leao. Sostituito anche Giroud

di Luca Uccello

Dopo il pareggio in extremis conquistato a Salerno, il Milan torna alla vittoria a San Siro superando 1-0 il Sassuolo, sotto gli occhi di Van Basten presente tribuna, grazie a un gol di Pulisic al 14' della ripresa.

MAIGNAN 6,5

Berardi ci prova, Laurientè pure ma Mike c’è sempre

CALABRIA 6,5

Corre come un ragazzino della Primavera. L’aria di rinnovo ha dato nuova vita al capitano rossonero.

KJAER 6

Chiude l’anno senza tanti pensieri (82’ Simic ng)

THEO HERNANDEZ 6,5

Trasformazione riuscita: ora è quasi meglio da centrale che là spostato a sinistra dove oramai non spinge più

FLORENZI 6,5

Grazie a Dio c’è lui. Dove lo metti gioca. E gioca sempre

bene.

LOFTUS-CHEEK 5,5

Gioca con il fisico. E lì mezzo al campo è l’unico ad averlo (72’ Kevin Zeroli 6: Pioli lancia anche il capitano della Primavera classe 2005. Cosa non si fa per tenersi stretta la panchina…)

BENNACER 6,5

La sua assenza si farà sentire. Ma Ismael doveva proprio andare a giocare la Coppa d’Africa?

(63’ Adli 6: bravo geometra…)

REIJNDERS 6

Quasi, quasi fa anche gol.

RAFAEL LEAO 5

Non basta provarci. No. Per niente. Quindici presenze in in campionato, segnando soltanto 3 gol, l’ultimo il 23 settembre scorso, realizzando appena 4 assist. Numeri che dipingono un quadro generale non propriamente esaltante per il classe 1998 che, da quest'anno indossa per scelta la maglia numero 10 e guadagna più di tutti al Milan…

(81’ Chukwueze ng)

GIROUD 5

Si sbatte e prende calci. Ma da lui ci si aspetta sempre un gol, una giocata per i suoi compagni. E pensare che seduto in tribuna c’è Marco Van Basten (63’ Jovic 5: Fa peggio di Oliviero)

PULISIC 6

Ci pensa il supereroe più amato di San Siro a battere quei cattivoni del Sassuolo…

PIOLI 6

Chiude l’anno con tre punti ma con novanta minuti non da grande Milan. Chiude la prima parte della stagione con un po’ di serenità e senza nessun infortunio. Si chiude ancora una volta con Rafa che non fa la differenza…

Ultimo aggiornamento: Sabato 30 Dicembre 2023, 20:08

