Milan: Leo trascinatore, Pioli sorride. Wolfsfberger travolto 5-0. E De Ketelaere a un passo

Il Milan rialza la testa. Dopo la sconfitta contro lo Zalaegerszegi nel ritiro in Austria i ragazzi di Pioli vincono con facilità contro il Wolfsberg, formazione di Bundesliga austriaca. Il Diavolo ne fa cinque, grazie alle reti di Rafael Leao e Rebic nel primo tempo, quindi Messias, Adli (il migliore in campo in assoluto) e Gabbia nella ripresa.

Novanta minuti utili a Pioli per vedere nuovamente il miglior Tomori, avere la conferma di Theo Hernandez, ma soprattutto quella di Adli promosso anche come numero 10.

Alla grande anche Rafa Leao e Rebic che sembra trasformato rispetto a un anno fa.

Tuttavia l’altra bella notizia per il Milan arriva dal mercato: nuova offerta al Bruges per Charles De Keteleare che ora è davvero a un passo dal vestire finalmente la maglia rossonera. Paolo Maldini e Frederic Massara hanno deciso di alzare la proposta iniziale e portarla vicinissima alla richiesta di 37 milioni del Club Brugge: 31 milioni di euro più 4 di bonus. Un’offerta che la società di via Aldo Rossi confida venga accettata e permetta al ragazzo classe 2001 di poter raggiungere Milanello già nelle prossime ore. Decisiva la sua volontà he ha indotto il Milan a fare un passo sostanziale in avanti. Grazie allo sforzo della nuova proprietà Pioli potrebbe quindi avere il giocatore a disposizione al ritorno della trasferta in Austria. La risposta del Bruges definitiva si aspetta entro la giornata di oggi.

Per il trequartista è pronto un contratto quinquennale da 2,3 milioni a stagione. Mai come oggi la società rossonera è vicina al suo secondo acquisto. Dopo lo svincolato Origi, che punta a rientrare in tempo per l’esordio in campionato contro l’Udinese, è pronto a sbarcare nel mondo Milan anche CDK. Un acquisto atteso anche dai tifosi rossoneri già innamorati delle sue giocate. E Hakim Ziyech? Secondo il Daily Mail, il Milan sarebbe interessato a prendere anche l’attaccante del Chelsea. Un affare da 8,4 milioni di sterline, vale a dire circa 10 milioni di euro. Il marocchino starebbe spingendo per trasferirsi in rossonero, ma dovrà abbassare le sue pretese di ingaggio perché il club di via Aldo Rossi non può assicurargli il suo attuale stipendio ai Blues da 5 milioni di sterline (circa 6 milioni di euro).

Il mercato del Milan ora però si concentrerà sull’arrivo di un nuovo difensore centrale (poi via libera per Gabbia alla Sampdoria) e sul sostituto di Kessie che non può essere Tommaso Pobega. Renato Sanches? Finché non firma per il Psg il Milan può lavorare sull’eventuale sorpasso. Vedremo.

