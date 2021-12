Milan, col Napoli Pioli deve sfatare il tabù Spalletti: non lo ha mai battuto

Pioli non ha mai vinto contro Spalletti, Ibrahimovic non ha ancora trovato il gol in due partite di fila e Brahim Diaz non la butta dentro dal 25 settembre contro lo Spezia. Insomma, nella sfida contro il Napoli, domenica sera a San Siro, c'è questo e di più. Perché vincere potrebbe significare tornare, Inter permettendo, primi in classifica. A meno una dalla fine del girone di andata. Ma andiamo per ordine. Stefano Pioli non ha mai battuto Luciano Spalletti. I numeri parlano chiaro: 1o sfide tra i due, 3 pareggi e 7 sconfitte. Ma i precedenti non sono positivi nemmeno con Allegri (14 sconfitte e 4 pareggi) e con Conte, una sola vittoria in 11 faccia a faccia.

Ma l'avversario nell'immediato futuro si chiama Napoli e in panchina c'è un allenatore con cui gli sono costate due esoneri, unocon il Parma nel 2007 e l'altro con la Lazio nel 2016. La prima volta tra Pioli contro Spalletti risale al 2006. Pioli era al Parma, Spalletti nella Roma di Totti: non c'è partita. Seduto sulla panchina dei gialloblù Pioli incontra la Roma per altre 3 volte, due in Coppa Italia e una in campionato, quest'ultima decisiva per la sua permanenza: la sconfitta per 3-0 dell'11 febbraio 2007 gli costa l'esonero.

Per il quinto e fatale scontro per la sua panchina bisogna aspettare il 3 aprile 2016, quando Luciano rifila a Stefano 4-0 nel derby con la sua Lazio. Da lì altre due sconfitte, tutte con la Fiorentina: il 3-0 del 20 agosto 2017 e il 2-1 del 25 settembre 2018, con Spalletti allenatore dell'Inter. Domenica sera a San Siro la grande possibilità, quella di vincere la sua prima partita contro Lucio.

Una partita che vuole vincere anche Zlatan Ibrahimovic costretto agli straordinari per colpa di Leao, Rebic e Pellegri, ancora out.

Per colpa anche di Giroud che dopo uno stop di tre settimane dovuto a problemi muscolari, potrebbe andare in panchina, anche se ieri si è allenato a parte e non in gruppo. Straordinari con un obiettivo: Ibra quest'anno ha giocato 14 partite, mettendo a segno 7 reti ma non ha ancora trovato il gol in due di fila. Che sia la volta buona contro il Napoli targato Spalletti?

