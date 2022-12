Milan, Maldini studia il rinnovo di Leao: alzata l'offerta a 7 milioni, ma c'è il nodo Sporting

di Luca Uccello

Rafael Leao resterà al Milan? Paolo Maldini e Frederic Massara sono al lavoro a Dubai con i legali dell'attaccante portoghese per trovare un accordo definitivo sul rinnovo. Il club di via Aldo Rossi ha deciso di alzare la sua offerta fino a 7 milioni di euro a stagione. Un ingaggio monstre per convincere Rafa a dire di sì al Milan, a rifiutare tutte le avance dei maggior club internazionali, Chelsea compreso. (Il portoghese aveva iniziato a seguire i Blues sul social cinese: anche se il follow è sparito quasi subito).



