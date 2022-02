Maignan? Adesso chiamatelo SuperMike: il Milan ha già cancellato Donnarumma

Tra i segreti della capolista c'è sicuramente Maignan: ha subìto solo 16 reti perché le altre 10 sono di Tatarusanu. Magic Mike ha compiuto 51 parate, ha totalizzato 8 clean sheet su 19 partite giocate in questo campionato. Nelle ultime due gare disputate dal Milan contro Lazio e Sampdoria non ha incassato nemmeno una rete. Per Tatarusanu, per dover di cronaca, invece le parate sono state 15, a fronte di 6 gare disputati. Non c'è paragone. Numeri che confermano la forza del portiere francese che lo scorso è stato il migliore in Europa per aver chiuso la propria porta per ben 21 volte con il Lille.

Quest'anno l'impresa non è più possibile ma Maignan può togliersi un'altra soddisfazione quella di diventare il portiere numero uno del nostro campionato portando magari un trofeo al Milan di Stefano Pioli. In successore di Gigio è entrato nel cuore dei tifosi rossoneri, ha fatto dimenticare fin da subito l'addio di Donnarumma con parate da urlo a cominciare da quelle nel derby e quelle prima ancora a Genova. Parate a ripetizione sempre importanti, mai banali. Il numero uno rossonero è pronto ora a prendersi anche la Francia.

Ma quello dipenderà solo da Deschamps. Sicuramente Maignan oggi è il miglior portiere in circolazione e al suo primo anno in Italia non ha avuto il bisogno nemmeno di un periodo di ambientamento. Questo grazie alla forte personalità.

Intanto domani sera il Milan, primo in classifica, affronta l'ultima xdella classe in trasferta (20,45, arbitra Fabbri). Una Salernitana che dovrà rinunciare anche all'ex Verdi ma con Davide Nicola in panchina. Una sfida fondamentale per Pioli, già decisiva per il nuovo tecnico. Il bilancio fra i due tecnici è in perfetta parità.

Nei 7 precedenti, i risultati sono stati di 3 vittorie a testa e un pareggio. Il tecnico rossonero invece durante la sua carriera da tecnico ha affrontato la Salernitana in 7 sfide. Il bilancio è di 5 vittorie per il condottiero del Diavolo, un pari e una sconfitta.

Ultimo aggiornamento: Venerdì 18 Febbraio 2022, 08:22

