Milan-Lazio 1-0 La Diretta Kessie sblocca su rigore

E' un sabato sera di fuoco quello in programma a San Siro, dove alle ore 20.30 Milan e Lazio incroceranno le armi in una partita fondamentale per la corsa alla Champions League del prossimo anno; i rossoneri hanno 3 punti in più in classifica rispetto agli avversari, i quali devono però recuperare ancora il match con l'Udinese. All'andata fu 1-1 all'Olimpico: attenzione dunque al risultato di stasera, che determinerebbe la classifica finale in caso di arrivo a pari punti alla 38esima giornata.(4-3-3): Reina; Calabria, Musacchio, Romagnoli, Rodriguez; Kessiè, Bakayoko, Calhanoglu; Suso, Piatek, Borini. All. Gattuso(3-5-1-1): Strakosha; Luiz Filipe, Acerbi, Bastos; Romulo, Milinkovic-Savic, Lucas Leiva, Luis Alberto, Lulic; Correa; Immobile. All. InzaghiStasera vanno in campo a San Siro due squadre in profonda crisi di risultati: è grazie al loro rallentamento infatti se si è riaperta la corsa al quarto posto in graduatoria e numerose altre compagini sono tornate in lizza. Un punto nelle ultime 4 partite per il Milan, che in casa non vince dal 2 marzo scorso (1-0 sul Sassuolo); non sta meglio la Lazio di Simone Inzaghi, che sul più bello si è inceppata perdendo prima in casa della SPAL per poi pareggiare all'Olimpico col Sassuolo.