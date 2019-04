La maglia di Acerbi come trofeo. Lui: «Gesto d'odio, è da deboli». Bakayoko e Kessié chiedono scusa

Sono dispiaciuto perché ho scambiato la maglia per mettere fine alla questione, fomentare odio non è sport ma un segno di debolezza.#Acerbi #Ace #CMonEagles pic.twitter.com/hgZwt12py6 — Francesco Acerbi (@Acerbi_Fra) 13 aprile 2019

«Il mio è stato un gesto scherzoso Non volevo mancare di rispetto a nessuno. Chiedo scusa ad Acerbi se si è sentito offeso», replica Tiemoué Bakayoko. Gli fa eco Kessié:

Orgoglioso di indossare questa maglia...di questi tifosi...di questa società ❤️🖤 Le mie scuse più sincere a @francescoacerbi88 Volevo semplicemente scherzare, niente di più. Massimo rispetto per tutti

Il mio è stato un gesto scherzoso

Non volevo mancare di rispetto a nessuno.

Chiedo scusa a @Acerbi_Fra se si è sentito offeso. #ForzaMilan @acmilan — T.Bakayoko14 (@TimoeB08) 13 aprile 2019

Chi attacca duramente è Ciro Immobile: «Due piccoli 'uomini' che mostrano la maglia di un campione sia in campo che nella vita... Sei un grande Leone, non ci pensare Francesco Acerbi», scrive via Instagram l'attaccante della Lazio al compagno di squadra.

Ultimo aggiornamento: 01:11

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Diventa un caso il brutto gesto diche alla fine dihanno mostrato ladicome uno scalpo sotto la propria curva. «Un gesto d'odio e da deboli», lo definisce senza mezze parole su Twitter il centrocampista biancoceleste. E al suo fianco si schierano in moltissimi sui social, tanto che alla fine arrivano le scuse dei due rossoneri come auspicato dal loro allenatore, Rino Gattuso.«Sono dispiaciuto perché ho scambiato la maglia per mettere fine alla questione, fomentare odio non è sport ma un segno di debolezza», twitta Acerbi. Strascichi di una polemica social iniziata in settimana, quando lui, parlando della sfida di stasera, aveva scritto: «Nei singoli siamo più forti noi». Bakayoko aveva replicato con un freddo «Ci vediamo a San Siro» e il centrale della Lazio aveva chiuso con toni pacifici: «Non mi interessano le parole, non volevo mancare di rispetto a nessuno! Il calcio regala queste sfide che si trasformano in emozioni, il calcio è solo un gioco ma è quello più bello del mondo». Poi c'era stato il gesto distensivo di scambiare la proprio maglia con gli avversari.».«Mai vista una cosa così squallida - è il commento della Lazio affidato a Facebook - Kessie e Bakayoko che portano la maglia di Acerbi, a mo' di scherno, sotto la Curva del Milan alla fine della gara del Meazza. E il commento del nostro centrale, anima candida, è la migliore risposta ad una autentica caduta di stile». In difesa di Acerbi anche Ciro Immobile che ha commentato su Instagram il post del compagno di squadra. «Due piccoli “uomini” che mostrano la maglia di un campione sia in campo che nella vita... Sei un grande Leone non ci pensare», scrive il centravanti biancoceleste.