Milan-Atalanta 2-0, le pagelle: Tonali stratosferico, Giroud fa reparto da solo. Ibra torna e fa esplodere San Siro

di Luca Uccello

Il Milan batte l'Atalanta 2-0, esce definitivamente dalla crisi e sale al secondo posto a pari punti con l'Inter, oggi battuta a Bologna. Contro la squadra di Gasperini i rossoneri hanno messo in campo una prestazione di altissimo livello: neanche un tiro in porta concesso agli avversari, uno dei migliori attacchi della Serie A. E Pioli festeggia anche il ritorno in campo di Mike Maignan, inoperoso per 90 minuti, e soprattutto di Zlatan Ibrahimovic, a cui San Siro ha riservato un boato all'ingresso in campo.

Milan-Atalanta 2-0, autogol di Musso e Messias su assist di Leao. Ibra torna in campo dopo 280 giorni

LE PAGELLE DEI ROSSONERI

MAIGNAN 6 San Siro in piedi per il suo ritorno in campo. Nessuna parata ma un grande senso di sicurezza e autorità nella propria area di rigore che onestamente Tata non riusciva a trasmettere…

KALULU 6,5 Pierre è tornato in sé. E quando sta bene superarlo diventa difficile per chiunque.

THIAW 6,5 Partita perfetta. Da vero comandante della difesa. E pensare che fino a qualche settimana fa Pioli faceva fatica a farlo scaldare Hojlund non vede palla. Ma nemmeno una, nemmeno per sbaglio

TOMORI 7 Prova in velocità con Lookman superata. Fikayo vince sui 20, sui 50 e pure sui 100. Un Marcel Jacobs rossonero

MESSIAS 6,5 Difendere, attendere e attaccare sa fare tutto. Lui è perfetto un solista che sa sbagliare un gol facile, facile davanti alla porta e poi trovare una rete meravigliosa (88’. Saelemaekers ng)

TONALI 7,5 Lì in mezzo al campo è stratosferico.

KRUNIC 6 Gioca nell’ombra di Sandro. Gioca senza mai esagerare la giocata, strafare, fare cose che non sono nel suo repertorio di centrocampista d’emergenza. Pioli stravede per lui.

THEO HERNANDEZ 7 Al botta al volo di sinistro è da incorniciare per figlio e futuri nipoti. Grande coordinazione e grande fortuna perché la palla che colpisce il palo finisce sulla schiena di Musso. Il resto è scritto sul tabellone luminoso di San Siro.

BRAHIM DIAZ 6,5 Si muove tanto. Tanto con la palla tra i piedi e in velocità per cercare sempre il giusto attacco. Non sempre ci riesce ma l’intesa con Rafa e Oliviero c’è (74’ De Ketelaere 5: L’unica insufficienza ancora una volta è la sua. Non gli mancano i piedi ma la giusta rabbia per arrivare fino in fondo. Tocca a Ibra scuoterlo nello spogliatoio)

RAFAEL LEAO 6,5 Inizia bene, poi si spegne per riaccendersi a sprazzi nella ripresa anche quando entra Zlatan. Non cambia la partita ma la tiene sempre bella accesa con le sue accelerazioni (88’ Rebic ng)

GIROUD 6,5 Una serata da protagonista. Fa reparto da solo. Djmsiti non lo ferma mai, Scalvini nemmeno, così come Toloi. Una serata con assist vincente per Theo (74’ Ibrahimovic 6,5: basta vederlo in piedi per cominciare a battere le mani. Quando entra è un boato. Nemmeno un minuto e il primo coro della Curva Sud è tutto per lui. Zlatan è mancato ai suoi tifosi)

PIOLI 7 Si riprende di prepotenza il secondo posto. E senza quel mese di nebbia a Milanello chissà se la distanza dal Napoli sarebbe così marcata…

Ultimo aggiornamento: Domenica 26 Febbraio 2023, 23:00

© RIPRODUZIONE RISERVATA