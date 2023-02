Bologna-Inter 1-0, le pagelle: D'Ambrosio regala il gol, disastro Dumfries. LuLa, polveri bagnate

di Alessio Agnelli

Bologna è ancora maledetta per l'Inter. I nerazzurri di Simone Inzaghi cadono al Dall'Ara, come l'anno scorso quando una papera di Radu regalò il gol a Sansone spianando la strada allo scudetto del Milan: stavolta è Orsolini a regalare i tre punti ai rossoblù. Ecco le pagelle dell'Inter.

Inter, Bologna è ancora fatale: il gol di Orsolini ferma la corsa Champions nerazzurra

ONANA 6 Il Var e il fuorigioco attivo di Dominguez lo salvano sulla rete di Barrow in avvio. Con Orsolini non può nulla nel finale. Il suo lo garantisce con Cambiaso, Dominguez e Barrow, neutralizzati in precedenza.

DARMIAN 5 Di nuovo da braccetto di destra, per il forfait di Skriniar. Rischia un rigore in avvio, con Soriano e Cambiaso spesso in apnea, sottotono.

DE VRIJ 5 Soffre la differenza di passo con Barrow, a cui concede metri e tempo di battuta in occasione del gol annullato in avvio (San Var e Dominguez, in fuorigioco attivo…). Si fa ammonire a fine 1° tempo, resta negli spogliatoi. (1’ st Acerbi 5,5: un bel cross per Dzeko, ma anche un buco difensivo su Barrow)

BASTONI 6 Il meno peggio del pacchetto arretrato. Con Orsolini fa pari e patta, anche al netto del gol subito, responsabilità altrui.

DUMFRIES 4,5 Non pervenuto o quasi. Perde il duello con Cambiaso, senza rendere la pariglia. Il primo cross, mal calibrato, prima del cambio. (22’ st D’Ambrosio 4,5: regala a Schouten il pallone che innesca la rete dell'1-0 felsineo, colpevole)

MKHITARYAN 5 Con Dumfries l’intesa è ancora da affinare sull’out di destra. La qualità latita, l’intensità pure, in riserva. (19’ st Barella 6: prova ad alzare i ritmi)

BROZOVIC 5 Torna al volante da titolare, ma il risultato è lo stesso dell’ultima volta, un altro ko (come a Udine il 18 settembre). La regia è in slow motion, la garra da ritrovare. (38’ st Carboni ng)

CALHANOGLU 5,5 E’ il nerazzurro che ci prova di più, ma anche quello che fallisce l’occasione più ghiotta, a porta vuota e scivolando al momento della battuta a rete. Riportato alla mezzala, ne risente.

GOSENS 6 Inizialmente schiacciato da Posch. Alza il baricentro con il passare dei minuti, confezionando due assist d’oro per Calhanoglu e Lukaku. In ritardo sull’1-0 di Orsolini, ma per colpe altrui.

LUKAKU 5 Ha una sola occasione, al minuto 57, ma non la sfrutta, concludendo debolmente. Al rientro da titolare, rimandato, con passo indietro. (19’ st Dzeko 6: subito pericoloso in mezza girata volante)

LAUTARO 5 Un paio di sponde, un colpo di testa a fil di palo e poco altro. La vis pugnandi non manca, tutto il resto sì. Polveri bagnate.

INZAGHI 5 Torna sul luogo del delitto dell’ultimo scudetto e incassa un altro ko di misura, come l’anno scorso, per un totale di 7 in 24 giornate di A.

Ultimo aggiornamento: Domenica 26 Febbraio 2023, 17:34

