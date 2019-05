Milan, è addio con Leonardo. Gazidis: «Gli sarà sempre grato»

In attesa dell'ufficialità dell'addio di Rino Gattuso, è arrivata quella delle dimissioni di Leonardo. Il brasiliano lascia il club e lo fa per la terza volta in carriera. Trpppo distante la sua idea di calcio con quella della nuova proprietà che punterà molto sugli Under 23. Ormai per l'ex responsabile dell'area tecnica i margini di manovra erano assai limitati, anche per via del fair play finanziario e dell'Uefa, che continua ad avere i rossoneri sotto la lente di ingrandimento. Le dimissioni di Leonardo, che ieri ha salutato tutti i dipendenti di Casa Milan, sono «a effetto immediato» e sono state accettate da Elliott. Così Ivan Gazidis: «Seppur in circostanze difficili, ha messo il cuore per gestire una congiuntura complicata e ha trasmesso la sua energia e la sua ambizione a tutta la squadra. Sono grato a Leonardo per ciò che ha fatto per il nostro grande Club, e gli auguro il meglio per il futuro». Leonardo è vicino al Psg. Come nuovo direttore sportivo torna in pole Igli Tare della Lazio. Luis Campos, ds del Lille, che aveva già un accordo di massima triennale con il club di via Aldo Rossi, si sta allontanando sempre di più. Martedì 28 Maggio 2019, 17:31







