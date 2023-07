Mbappè, c'è chi dice no: il francese rifiuta i soldi degli arabi. «Opzione mai valutata»

di Redazione web

L'attaccante del Psg Kylian Mbappé avrebbe rifiutato la maxi offerta del club dell'Arabia Saudita Al-Hilal. A rivelarlo è 'L'Equipè. Il centravanti della nazionale francese, scrive il quotidiano sportivo francese, «ha rifiuto qualsiasi discussione con i rappresentanti del club Al-Hilal presenti oggi a Parigi».

Mbappé, offerta choc dall'Al Hilal (di Milinkovic e Koulibaly): «300 milioni al Psg, 700 al giocatore»

Il club saudita aveva fatto un'offerta da 300 milioni di euro al Psg per il 24enne. Mentre una delegazione di Al-Hilal era presenta a Parigi per perfezionare l'arrivo del brasiliano Malcom «la delegazione sperava di poter presentare il suo progetto a Mbappé» ma, scrive 'L'Equipe', «l'entourage di Kylian Mbappé ha rifiutato qualsiasi tipo di discussione con i rappresentanti del club saudita. Il capitano dei Bleus non ha mai valutato questa opzione, spiegano dall'entourage di Mbappé».

