Mazzarri con tre orologi ai polsi in conferenza stampa: ecco il perché

Walter Mazzarri e gli orologi, una storia d'amore che è diventata ormai uno dei tanti meme degli appassionati di calcio, che ora potranno aggiungere una nuova foto sui social. Il tecnico del Napoli, infatti, si è presentato nella cofnerenza stampa prima della partia in Supercoppa con la Fiorentina con ben tre orologi ai polsi. Il particolare non è scappato agli appassionati e ai tifosi, che hanno notato come due avessero (quasi) lo stesso orario impostato sul fuso italiano. L'Arabia, infatti, ha due ore in più rispetto al nostro paese, ma questo non ha fermato il tecnico dall'indossare tre orologi.

Mazzarri con tre orologi: ecco il perché

In molti si sono chiesti perché il tecnico si sia presentato così, con il braccio sinistro molto "sportivo". Sull'avambraccio mancino, infatti, erano presenti un Casio e uno smartwatch, mente su quello destro un Rolex molto costoso ed elegante.

