Morto Maurizio Zamparini, ex presidente del Palermo: portò i rosanero fino alla Coppa Uefa

Il calcio piange Maurizio Zamparini. L'ex presidente del Palermo è morto stanotte: a dicembre era stato sottoposto a intervento chirurgico di peritonite ed era finito in terapia intensiva a causa di una complicazione durante l'intervento. Negli ultimi giorni una ricaduta e il nuovo ricovero. Ma non ce l'ha fatta ed è morto a 80 anni in una clinica in provincia di Ravenna.

Morto Tito Stagno, il giornalista Rai che raccontò lo sbarco sulla Luna. Aveva 92 anni

Nel mondo del calcio Zamparini c'era fin dalla fine degli anni '80, quando comprò prima il Pordenone, poi il Venezia, portato fino alla Serie A con Walter Novellino in panchina, e con protagonisti in campo come Alvaro Recoba e Pippo Maniero. Ma le cose migliori, da presidente, Zamparini le ha fatte a Palermo, acquistato nel 2002 (da Franco Sensi) e portato prima in Serie A, poi fino alla Coppa Uefa per tre anni di fila, dal 2005 al 2007, e poi ancora nel 2010 e nel 2011.

Calciatori e allenatori del suo Palermo

Tantissimi i calciatori passati da Palermo sotto la sua presidenza: da Paulo Dybala a Edinson Cavani, da Enzo Maresca ai campioni del mondo azzurri Andrea Barzagli, Cristian Zaccardo, Simone Barone, Luca Toni e Fabio Grosso. E ancora Javier Pastore, Simon Kjaer, Federico Balzaretti, Eugenio Corini, Fabrizio Miccoli, e anche Josip Ilicic, scoperto proprio da Zamparini da avversario durante un preliminare di Coppa Uefa.

Ma oltre a scoprire tanti giocatori, Zamparini aveva anche la fama di mangia-allenatori, dovuta alla sua facile tendenza all'esonero: nel 2015/16 cambiò tecnico addirittura nove volte, da Iachini a Ballardini a Viviani, Bosi, Tedesco, ancora Bosi, ancora Iachini, poi Novellino e infine ancora Ballardini. Ma tanti sono stati anche i tecnici lanciati dallo stesso Zamparini, da Devis Mangia allo stesso Corini (che aveva avuto da calciatore) ad un esordiente Rino Gattuso.

A ottobre aveva perso il figlio 23enne

A ottobre Zamparini aveva perso il figlio Armandino, di 23 anni, trovato morto a Londra nella casa in cui viveva. Era stato ritrovato dalla governante che l'ha visto inerme. «Armandino è morto proprio il giorno prima che iniziasse a lavorare in una grande azienda, qui a Londra - aveva raccontato papà Maurizio - Gli avevo mandato un messaggio giovedì, il giorno prima: "In bocca al lupo!". Ma non ho mai ricevuto risposta. Perché Armandino era già morto. È una tragedia infinita».

Ultimo aggiornamento: Martedì 1 Febbraio 2022, 08:53

© RIPRODUZIONE RISERVATA