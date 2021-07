Maurizio Sarri sbarca su Internet. Da oggi online il sito internet del tecnico della Lazio

Maurizio Sarri, neo allenatore della Lazio, sbarca su internet. Nasce il sito del mister della Lazio, si tratta del primo canale digitale di Sarri, dove all'interno ne viene ripercorsa la carriera: dagli inizi in seconda categoria ai grandi palcoscenici del calcio europeo con la vittoria dell'Europa League alla guida del Chelsea e all'ultimo scudetto conquistato con la Juventus.

Un sito dove il calcio è grande protagonista, ma non l'unico. Nella sezione della biografia, arricchita da foto inedite della vita dell'attuale tecnico biancoceleste, si raccontano le origini, la giovinezza e i trascorsi da calciatore dilettante del tecnico toscano. Ma si approfonidcono anche le sue passioni per la letteratura e per il ciclismo.

Nella homepage, costruita con un lavoro grafico che ricorda i pannelli esagonali presenti sulla superficie dei palloni da calcio, sono indicate le tre categorie in cui è suddiviso il sito: Maurizio, Mister e Palmarès.

Maurizio è la sezione in cui si raccontala biografia dell'uomo. Le origini, la giovinezza, i trascorsi da calciatore dilettante. Tanti riferimenti anche alle altre passioni del mister fuori dal rettangolo verde, in particolare il ciclismo: seguendo le orme del padre Amerigo, corridore promettente la cui carriera fu interrotta da un infortunio, da ragazzo lo stesso Maurizio ha corso e vinto alcune gare su due ruote.

Mister è la sezione dedicata alla carriera di allenatore. Dagli inizi in seconda categoria ai grandi palcoscenici del calcio europeo. Un lungo cammino che l'ha visto alternarsi alla guida di 21 squadre diverse, dallo Stia mentre era ancora un giocatore dilettante ai tre anni di Napoli, dai trofei vinti con il Chelsea e Juventus all'approdo nella Capitale sponda biancoceleste.

Palmarès è la sezione dedicata a tutti i successi ottenuti dal mister toscano. Traguardo dopo traguardo fino al raggiungimento dei livelli internazionali in cui si è attestato negli ultimi tempi.

