Spezia, stangata dalla Fifa: mercato bloccato per due anni. Ecco cosa è accaduto

Mercato bloccato per due stagioni per lo Spezia e multa di circa 460mila euro: è la sanzione decisa dalla Commissione Disciplinare della Fifa per infrazioni relative al trasferimento internazionale e al tesseramento di calciatori di età inferiore ai 18 anni. Blocco del mercato per quattro sessioni anche per altre due società liguri, la USD Lavagnese 1919 e la Valdivara 5 Terre, «dal momento che questi due club hanno svolto un ruolo attivo nel suddetto sistema», si legge nel comunicato della Fifa.

Ultimo aggiornamento: Venerdì 16 Luglio 2021, 12:30

