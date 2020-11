Maradona deve essere operato al cervello: ha un ematoma subdurale. El Pibe de Oro trasferito d'urgenza a Buenos Aires

Maradona sarà operato d'urgenza per un edema al cervello. Argentina in ansia. Il suo giocatore simbolo, l'atleta più amato, il calciatore che le ha regalato da solo il campionato del mondo del 1986 sta per andare sotto i ferri. La notizia, che arriva dopo il ricovero del campione argentino avvenuto ieri sera, è stata resa nota dal quotidiano argentino El Grafico. Una Tac ha evidenziato un ematoma subdurale; ora Maradona è in viaggio per Buenos Aires dove sarà operato. El Pibe de Oro dovrebbe essere ricoverato alla clinica Fleni dal suo medico personale, Leopoldo Luque

🚨 ÚLTIMO MOMENTO DIEGO MARADONA SERÁ OPERADO El resultado de una tomografía computada arrojó que tienen un hematoma subdural alojado en la cabeza y deberá ser intervenido quirúrgicamente. Lo trasladarán a Capital Federal . pic.twitter.com/KopuJe3tLC — El Gráfico (@elgraficoweb) November 3, 2020

Sarebbe, hanno precisato dal'entourage della famiglia dell'ex fuoriclasse, è conseguenza di un trauma cranico. «Potrebbe averlo avuto un mese fa come cinque anni fa», è stato il commento. Intanto gruppi di tifosi con striscioni raffiguranti l'immagine di Diego stazionano nei pressi dell clinica Ipensa

L'ematoma subdurale cronico (CAH) è un accumulo di sangue, di origine venosa, che si accumula lentamente. Il sangue fuoriesce dalle vene, formando una tasca che sporge e mette sotto pressione il cervello. Se la borsa è abbastanza grande, può ferire o lacerare il tessuto cerebrale vicino, che può danneggiare il cervello. In altri casi, la quantità di sangue non è abbastanza significativa con una prognosi migliore. Il quadro clinico di Maradona è peggiorato nelle ultime settimane ed è esploso in vista del suo 60° compleanno. Era in pubblico nei pochi minuti in cui ha potuto essere presente sul campo del Gimnasia per il debutto della sua squadra in Coppa.

Ultimo aggiornamento: Martedì 3 Novembre 2020, 20:36

© RIPRODUZIONE RISERVATA