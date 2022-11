Maradona, venduto il pallone che lo consacrò "Mano de Dios": il compratore (anonimo) ha pagato 2,4 milioni di euro

di Redazione web

22 giugno 1986, si stanno giocando i quarti di finale del Mondiale in Messico: Argentina-Inghilterra si contendono la vittoria. In campo c'è anche Maradona che, non lo sa ancora, ma da quella partita in poi verrà soprannominato "Mano de Dios". Il pallone di quel celeberrimo gol è stato venduto oggi, mercoledì 16 novembre, all'asta. Apparteneva all'arbitro di quella partita.

Argentina-Inghilterra e il gol di mano

Nel 1986 il VAR non esisteva ma tutti, e soprattutto Maradona, sapevano che il numero 10 dell'Argentina aveva segnato di mano. Il portiere inglese, che all'epoca era Shilton, provò in tutti i modi a convincere l'arbitro, il tunisino Ali Bin Nasser, che Maradona era stato scorretto ma nulla da fare: grazie alla rete, la Nazionale sudamericana volò verso le semifinali del torneo che poi avrebbe vinto battendo la Germania in finale.

La "Mano di Dio"

Il pallone con cui Maradona segnò quel gol famosissimo, è stato venduto oggi all'asta. Il compratore, che non ha voluto svelare la propria identità, ha pagato 2 milioni di sterline, circa 2,4 milioni di euro, per portarsi a casa un pezzo della storia del calcio mondiale. Maradona con la stessa palla, l'unica usata nel match, ha realizzato quello che viene quasi unanimemente considerato il gol più bello della storia del calcio: partito da quasi 70 metri, dalla propria metà campo, si è fatto strada superando oltre metà della squadra inglese. Quello fu il secondo gol argentino: la partita finì 2-1.

La maglia del "Pibe de Oro"

Il pallone però, non è l'unico cimelio venduto di Diego. Lo scorso maggio venne battuta all'asta anche la maglia che il fenomeno del calcio indossò in Argentina-Inghilterra. In quel caso l'acquirente pagò 9 milioni di sterline.

