Maradona, la maglia della «mano de Dios» finisce all'asta in Inghilterra: la cifra è da capogiro

È stato uno degli episodi calcistici più discussi e odiati in Inghilterra. Eppure, adesso, la maglia di Diego Armando Maradona della famosa «mano de Dios» finisce all'asta proprio lì, in Inghilterra. E la base d'asta è una cifra da capogiro.

La maglia numero 10 dell'Argentina indossata da Diego Armando Maradona durante i quarti di finale della Coppa del Mondo del 1986 contro l'Inghilterra e con la quale segnò la rete con la mano de Dios, e quella successiva nella stessa partita passata alla storia come 'gol del secolo', va all'asta.

Lo ha annunciato Sotheby's che ha fissato il prezzo di partenza a 4 milioni di sterline, oltre 5 milioni di euro. L'attuale proprietario è l'ex centrocampista inglese Steve Hodge, che ha scambiato la propria divisa con quella del 'Pibe de Oro', come da tradizione dopo che l'Argentina ha vinto la partita per 2-1 qualificandosi alla semifinale della Coppa del Mondo, che finiranno poi per vincere.

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 6 Aprile 2022, 16:29

