Lukaku, nostalgia dell'Italia: le porte chiuse all'Inter e la suggestione Mourinho

Nostalgia dell’Italia. Il che non sembra poi così assurdo. Più raro è sentire di calciatori di Premier che sentono la mancanza della serie A. L’eccezione, e che eccezione, è Romelu Lukaku che in una recente intervista si è scusato con i tifosi interisti dicendo che vuole andare via dal Chelsea per tornare in nerazzurro.

Parole che hanno scosso l’ambiente dei Blues visto che appena 5 mesi fa l’attaccante belga è stato pagato la cifra record di 115 milioni di euro. Il tecnico Tuchel non lo ha convocato contro il Liverpool, ma oggi il Chelsea non può permettersi di avere una mina vagante così grossa nello spogliatoio. Il ritorno all’Inter, però, è da escludere per diverse ragioni. Così come è da escludere il passaggio al Milan. Restano le ipotesi Juve, Napoli (ma c’è Osimhen) e Roma.

In giallorosso ritroverebbe Josè Mourinho che ha avuto da giovanissimo al Chelsea e poi nel 2018 allo United quando segnò 27 gol in 51 partite. ”Ognuno ha il suo rapporto particolare con Mourinho. Io e lui ogni tanto facciamo a testate, ma lo adoro. E penso che mi adori anche lui”, ha detto più volte Lukaku. E lo stesso Mou ha ricambiato:”Era arrivato da ragazzino al Chelsea e l’ho lasciato più maturo allo United. Ma i due anni all’Inter gli hanno dato la statura e la sicurezza che prima non aveva”. Solo suggestione? Per ora sì. Soprattuto visti i costi di cartellino e ingaggio che però il Chelsea sembra disposto ad “accollarsi” in parte pur di trovare una soluzione. E poi suggestione lo era pure Mourinho prima del 4 maggio. In giallorosso c’è Tammy Abraham, che viene proprio dal Chelsea con il club inglese che ha un diritto di recompra a 80 milioni tra un anno e mezzo. Ma potrebbe essere anticipato…

