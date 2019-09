Lukaku dopo Cagliari-Inter: «Basta razzismo, siamo nel 2019». La Fifa: «Tolleranza zero»

Went to Cagliari vs Inter. Pretty clear racist chants #Lukaku pic.twitter.com/9sLXZJXSbx — Rob Taylor (@KingShola4ever) September 1, 2019

«Il razzismo non ha posto nel calcio». Così, in una nota, la Fifa condanna l'episodio di razzismo che ha visto coinvolto ieri il calciatore dell'Inter, Romelu Lukaku, a Cagliari. «La Fifa esorta tutte le federazioni associate, i campionati, i club e i tribunali sportivi ad adottare le procedure previste, nonché tolleranza zero nei confronti degli episodi di razzismo nel calcio, e di applicare le severe sanzioni previste in casi simili», a cominciare dallo stop delle partite.

La Fifa ricorda poi la procedura da adottare in caso di discriminazioni razziste negli stadi, suddivisa in tre fasi: 1. Interruzione momentanea della partita (seguito da un annuncio dello speaker allo stadio con la spiegazione necessaria). 2. Sospensione della partita, con le squadre rimandate dall'arbitro nello spogliatoio per un opportuno periodo di tempo. 3. Sospensione definitiva della partita (anche in questo caso, seguita da un annuncio dello speaker dello stadio con la spiegazione necessaria e la richiesta di lasciare lo stadio).

Lunedì 2 Settembre 2019, 22:14

