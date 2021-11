Lotito su Immobile: «Stava bene, altrimenti non sarebbe partito. Faremo nostre valutazioni»

«Immobile? Purtroppo è accaduto, lo staff della federazione ha ritenuto che non potesse giocare ed è tornato indietro». Lo dice il presidente della Lazio, Claudio Lotito, a margine della presentazione del tour dello Stadio Olimpico, a proposito delle condizioni di Ciro Immobile, il centravanti della Lazio che salterà l'impegno con la Nazionale contro la Svizzera decisiva per la qualificazione ai Mondiali.

«Ho notato che queste situazioni succedono sempre ai calciatori della Lazio. Noi solitamente abbiamo pochissimi infortuni perché siamo in grado di prevenire. Se fosse stato male prima, non sarebbe partito: con la Salernitana ha giocato 90' e stava bene alla fine. Poi non so cosa possa essere successo la notte o il giorno dopo. Se attacco lo staff della nazionale? No, altrimenti l'avrei detto».

«La Superlega? Dico soltanto che bisogna ripensare il sistema calcistico sulla base di nuove esigenze mediatiche, commerciali e fisiche. I ritmi sono totalmente cambiati, gli atleti spendono molto dal punto di vista dello stress fisico e mentale». Poi ha aggiunto: «Sono temi che affronteremo nelle sedi istituzionali preposte, sono sempre disponibile a trovare soluzioni che aiutino i club ad avere maggiori introiti e maggiore visibilità, rispettando al tempo stesso le esigenze degli atleti».

Ultimo aggiornamento: Giovedì 11 Novembre 2021, 12:04

