Live Lazio-Verona 0-1 diretta: iniziata la ripresa, al momento decide l'autorete di Lazzari

3'st Calcio d'angolo battuto da Immobile. Non bene. E i motivi sono evidenti.

2'st Angolo per i biancocelesti, se lo guadagna Immobile, che fa il massimo trovandosi in una posizione defilata.

1'st Iniziata la ripresa all'Olimpico. La Lazio, sotto, cercherà di ribaltare la situazione.

Il Verona proprio allo scadere del primo tempo trova il gol: e la squadra di Juric è avanti all'intervallo. È decisivo il tocco di Lazzari sulla conclusione di Dimarco. Un primo tempo senza grosse emozioni tranne negli istanti finali. Prima il gol che ha aperto la partita, poi l'occasione per Zaccagni. Bravo a Reina a respingere. Lazio lenta e con poche idee. Pesa l'assenza di Luis Alberto. E anche Acerbi ha dovuto alzare bandiera bianca durante il primo tempo.

46'pt Finisce il primo tempo.

46'pt Altra occasione per il Verona, bravissimo Reina a chiudere lo specchio della porta a Zaccagni che si era presentato davanti.

45'pt GOL VERONA: Passa la squadra di Juric. Conclusione di prima intenzione di Dimarco che trova la deviazione decisiva di Lazzari. La palla si sarebbe persa sul fondo, il tocco dell'esterno batte Reina.

42'pt Pochi spazi. La Lazio è brava a non concedere nulla. Anche se fino al momento non ha creato niente lì davanti, tranne quando l'azione di pressing di Akpa Akpro ha permesso ad Immobile di calciare in porta.

39'pt Primo tiro nello specchio della porta della partita: è del Verona, che se ne va a sinistra con Velose che trova Tameze: colpo di tacco che non impensierisce Reina.

37'pt Juric cerca di soffocare tutte le fonti di gioco di Inzaghi: Tameze continua la marcatura a uomo, in fase di non possesso palla, su Hoedt quando la Lazio cerca d'imbastire da dietro la manovra.

36'pt Punizione dalla trequarti per il Verona: colpisce di testa Magnani, ma per Reina nessun problema.

35'pt Lazio attenta e Verona che cerca, con molta calma e senza mai forzare, di trovare lo spazio giusto.

30'pt Fase confusa della partita. Imprecisioni in mezzo al campo di entrambe le squadre. La sensazione che Lazio e Verona si temano. Acerbi intanto è andato direttamente negli spogliatoi.

28'pt Non ce la fa Acerbi: entra Hoedt. A livello tattico non cambia assolutamente nulla.

25'pt Funziona l'asse Caicedo-Immobile: stavolta è Ciro a cercare l'ecuadoriano. Controllo e conclusione mancina. Palla fuori.

24'pt Problemi per Acerbi: Hoedt è già pronto ad entrare in campo. Sembra un problema muscolare per il difensore della Lazio.

23'pt Pende a destra l'azione della Lazio, dove Lazzari è molto spesso trovato in profondità. Dall'altro lato la squadra di Inzaghi non riesce ancora a trovare le giuste misure.

19'pt Va alla conclusione il Verona, ma il gioco era fermo per fuorigioco. Dalle immagini, inesistente.

18'pt Superiorità numerica per l'Hellas Verona che si trova due contro uno: Zaccagni però sbaglia il passaggio per Tameze, che è costretto a calciare dal limite. Palla in angolo.

14'pt Occasione importante per la squadra di Inzaghi, la migliore fino al momento: Akpa Akpro ruba palla a Barak e il pallone arriva a Immobile che da dentro l'area calcia clamorosamente a lato.

12'pt Buona azione della Lazio che sfonda per vie centrali. Milinkovic può concludere, ma sbaglia poi l'appoggio per Caicedo.

9'pt L'azione del Verona si sviluppa soprattutto a sinistra, con Zaccagni che gioca in quella zona di campo. Ma al momento zero pericoli per la Lazio.

7'pt Arriva la prima conclusione della Lazio: Marusic affonda a sinistra, e il pallone poi arriva a Immobile che prova la conclusione. Destro ribattuto dalla difesa del Verona.

5'pt Squadre attente, molto corte. Avvio a ritmi bassi.

2'pt Caicedo in profondità per Immobile, ma è bravo Silvestri ad uscire sui piedi dell'attaccante biancoceleste.

1'pt Subito sgroppata di Tameze, che arriva sul fondo e mette in mezzo. Ma non trova nessun compagno.

1'pt Dopo l'emozione, partita iniziata: primo pallone del Verona.

«Gli eroi non muoiono mai»: sui maxi schermi dell'Olimpico viene proiettata l'immagine di Rossi con le braccia al cielo accompagnata da questa frase. «Campioni del Mondo» con la voce di Nando Martellini.

Minuto di silenzio, come in tutti i campi oggi e anche domani, per Paolo Rossi, l'attaccante azzurro morto in settimana.

All'Olimpico è tutto pronto per l'anticipo serale dell'undicesima giornata di campionato. Lazio e Verona tra poco in campo.

«È morto il mio idolo da bambino - ha detto Tare prima della partita parlando di Paolo Rossi - è una grande perdita dell'Italia ma anche per il calcio mondiale».

La Lazio torna all'Olimpico, dove fino al momento ha raccolto solamente 5 punti in altrettante gare. C'è il Verona: non un avversario semplice da affrontare. La squadra di Juric è dietro solamente un punto da quella di Inzaghi. Ma oltre questo i biancocelesti devono cambiare rotta tra le mura amiche. «Sicuramente le gare europee ci hanno tolto energie fisiche e mentali, ma adesso dobbiamo resettare tutto» ha detto il tecnico capitolino in conferenza stampa, alla ricerca solamente dei tre punti, che rilancerebbero la sua squadra in classifica. Per quanto riguarda la formazione possibile riposo per Correa. Al fianco di Immobile ci dovrebbe essere Caicedo. Ci sarà un'assenza pesante: Luis Alberto ieri ha saltato la rifinitura. Al suo posto è pronto Akpa Akpro.

FORMAZIONI UFFICIALI

LAZIO (3-5-2): Reina; Parolo, Acerbi, Radu; Lazzari, Milinkovic, Leiva, Akpa Akpro, Marusic; Immobile, Caicedo. All. Inzaghi.

VERONA (3-4-2-1): Silvestri; Lovato, Magnani, Dawidowicz; Faraoni, Tameze, Veloso, Dimarco; Zaccagni, Barak; Salcedo. All.: Juric.

ARBITRO: Abisso di Palermo.

