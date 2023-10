Under 21, Nasti cacciato dal ritiro: «Lite con Ruggeri, gli ha rotto il naso con un pugno». Poi le scuse social

di Redazione web

Non c'è pace per la nazionale azzurra, nemmeno nell'Under 21. Il giorno dopo la bufera scommesse, con Zaniolo e Tonali a colloquio con la polizia e che hanno poi lasciato il ritiro azzurro di Luciano Spalletti, un altro giocatore ha dovuto lasciare il ritiro, stavolta dell'Under 21 di Carmine Nunziata: si tratta di Marco Nasti, attaccante del Bari ma di proprietà del Milan.

Scommesse, cosa rischiano i calciatori? Dalla pena massima ai patteggiamenti. Guai anche per i club?

Corona show: «Zalewski? La mamma della fidanzata mi ha pregato di non dirlo. Ne so più io dei pm»

La lite con Ruggeri

Il ct ha infatti mandato a casa Nasti dopo una violenta lite in allenamento: secondo quanto scrive l'ANSA, il bomber del Bari avrebbe colpito con un pugno Matteo Ruggeri, esterno sinistro dell'Atalanta, provocandogli la sospetta frattura del setto nasale.

Le scuse su Instagram

«Mi sono già scusato privatamente, ma ci tengo a farlo anche qui. Ho grande rispetto per i valori dello sport e della maglia azzurra», scrive su Instagram Marco Nasti. «Mi dispiace molto per quanto accaduto nel ritiro della Nazionale, questa deve essere e sarà per me un'occasione di crescita», aggiunge il ventenne giocatore scuola Milan.

Ultimo aggiornamento: Venerdì 13 Ottobre 2023, 18:08

© RIPRODUZIONE RISERVATA