Serie B, i verdetti: Lecco ammesso, bocciata la Reggina. L'Atalanta Under 23 pronta all'esordio in C

Giornata di verdetti in Serie B. Questa mattina il consiglio federale si è espresso circa i ricorsi presentati da Lecco e Reggina per la riammissione al campionato cadetto: esito positivo per i lombardi, negativo invece per gli amaranto. Il Lecco era stato inizialmente escluso a causa di un ritardo nell'invio della documentazione relativa allo stadio da utilizzare nella prossima stagione (l’Euganeo di Padova), ma la tesi difensiva del club è stata accolta dalla Commissione criteri infrastrutturali, che ha dato parere positivo. Un passaggio propedeutico alla riammissione in Serie B, ratificata oggi dal consiglio federale.

Diversa la storia per la Reggina invece. Ieri il club amaranto aveva comunicato di aver raggiunto l'accordo per la cessione della società a un fondo inglese, e contestualmente il patron Saladini aveva provveduto a pagare gli oltre 700 mila euro dovuti allo Stato. Le insolvenze debitorie del club erano state infatti il motivo dell'esclusione del club dal prossimo campionato e la Covisoc ha confermato la sua decisione, ritenendo troppo grave il ritardo nel pagamento. «Le norme sono chiare», ha detto il presidente Gravina a margine del consiglio, «È vero che esiste una decisione da parte di un Tribunale dello Stato che ha concesso, su richiesta della società, la possibilità di pagare in 30 giorni.

Stessa sorte per il Siena, la cui iscrizione alla Serie C era stata bocciata per incompletezza di documentazione e che ora potrebbe ripartire di nuovo dai Dilettanti. I due club avranno comunque 48 ore di tempo per presentare ricorso, che sarà discusso davanti al Collegio di Garanzia del Coni il 20 o 21 luglio.

Dopo il terzo grado di giudizio diventeranno effettivi anche i ripescaggi. In Serie B, al posto della Reggina dovrebbe rientrare, da regolamento, il Brescia, ma il Perugia, anch'esso retrocesso, è pronto a presentare ricorso. In C invece la bocciatura del Siena lascia via libera all'Atalanta, che potrebbe dunque vedere finalmente esordire la propria Under 23. Ripescaggio probabile anche per il Mantova al posto del Pordenone, che non è riuscito a iscriversi al campionato entro i tempi previsti.

Ultimo aggiornamento: Venerdì 7 Luglio 2023, 17:12

