Le pagelle di Samp-Milan (0-1): la decide Diaz, Maignan non sbaglia nulla. Quagliarella silenziato

La stagione del Milan parte con il piede giusto. Esordio con vittoria (1-0) a Marassi contro la Sampdoria. Decide una rete di Brahim Diaz.

LE PAGELLE DELLA SAMPDORIA

AUDERO 6

Un paio di interventi da autentico fuoriclasse ma pesa l'errore che porta al gol di Diaz. Il talento è indiscutibile, da migliorare la concentrazione.

BERESZYNSKI 5,5

In affanno contro il pressing dei giocatori rossoneri. A volte si fa sorprendere in velocità. Non ancora brillante.

YOSHIDA 5,5

Prende un duro colpo alla testa. Poco preciso, fatica a trovare le giuste distanze. Spesso in ritardo.

COLLEY 6

Giroud è un brutto cliente. La fisicità lo aiuta a limitare i danni. Impegno massimale, qualche sbavatura.

AUGELLO 5

Si fa saltare da Calabria nell'occasione che sblocca la partita. Prova a farsi perdonare con sortite offensive che non portano a molto (26' st Murro 5,5: non incide più di tanto).

THORSBY 6

Ha il merito di lottare su ogni pallone. Vuole strafare e si perde nel marasma generale. Comunque è l'ultimo ad arrendersi.

EKDAL 5,5

Prova a mettere ordine nel gioco blucerchiato ma il tentativo non porta i frutti sperati. Smarrito.

CANDREVA 6

Crossa ogni volta che ha la palla tra i piedi. Non è preciso ma almeno mette in ansia la difesa rossonera. Nel finale va vicino al colpaccio.

GABBIADINI 5,5

Una fiammata (traversa) e poco altro. Costeggia la partita senza vedere la palla, spesso per colpa sua. Non sfrutta un regalo di Theo Hernandez. Si fa anche male (26' st Verre 6: entra bene in partita, pericoloso).

DAMSGAARD 6

Ha classe da vendere. Viene limitato ottimamente dalla difesa del Diavolo che lo controlla con la massima attenzione. Ingabbiato (41' st Silva ng).

QUAGLIARELLA 5,5

Niente magie. Cerca il pertugio per far male al Milan ma viene silenziato. Sbuffa, poco servito.

All. D'AVERSA 5

Offensivamente la sua squadra ha buone idee ma, difensivamente, c'è ancora tanto da lavorare. Work in progress.

LE PAGELLE DEL MILAN

MAIGNAN 7

Grande personalità e molto abile con i piedi. Se la cava anche con le mani. Insomma buona la prima. Il fantasma di Donnarumma resta nell'armadio.

CALABRIA 6,5

La sua "prima" con la fascia da capitano è da ricordare. Confeziona un grande assist che vale la rete di Diaz. Sempre sul pezzo (43' st Romagnoli ng).

KJAER 7

Non ha la fascia da capitano al braccio ma è lui il condottiero del Milan. Dà gli ordini e gestisce il reparto con enorme maestria. Professore.

TOMORI 6,5

Fisicità esplosiva e anche raffinata qualità. Elemento preziosissimo, ormai una certezza per i rossoneri. Non concede nulla.

THEO HERNANDEZ 5

Poco concentrato. Perde qualche pallone di troppo (uno rischioso in area di rigore) e le sue classiche sgroppate sono ridotte. Ingrippato.

TONALI 6,5

Chiamato a sostituire l'infortunato Kessié, gioca con grande diligenza. Non perde mai la calma. Disponibile.

KRUNIC 6

Si divora un gol ma gioca una partita di sostanza. Non lo si vede molto ma si sente la sua presenza a centrocampo. Utile.

SAELEMAEKERS 6

Non sempre al centro del gioco. Leggermente meno brillante rispetto al solito. Forse non al meglio fisicamente (36' st Florenzi ng).

DIAZ 7

Bagna il suo esordio con la 10 con un gol pesantissimo. Nelle ripartenze è una furia. Imprendibile per tutti (23' st Bennacer 6: porta dinamismo a centrocampo).

LEAO 6,5

Ispirato e lo si vede sin dalle prima battute. Sfiora il gol con una fucilata. Prezioso anche nel gioco di appoggio (23' st Rebic 6: sfiora il gol del 2-0 nel recupero).

GIROUD 6,5

Punta solida, capace di far tutto. Lotta come un leone, è sfortunato in un paio di occasioni ma ha lo status per indossare la 9 rossonera.

All. PIOLI 6,5

Ritrova immediatamente il suo Milan. Come lo scorso anno, tanta intensità e disponibilità totale da parte dei suoi ragazzi.

