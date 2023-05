di Enrico Sarzanini

La Lazio ha svelato la maglia del decennale della vittoria in Coppa Italia contro la Roma ed in poche ore gran parte delle taglie sono andate letteralmente a ruba scatenando l'entusiasmo dei tifosi biancocelesti.

Kit "Anniversary" in edizione limitata

Si tratta di un kit “Anniversary” in edizione limitata caratterizzato dai colori nero e oro e composto da maglia, pantaloncino e calzettoni e accompagnato da una capsule collection di abbigliamento freetime e accessori: una track jacket, t-shirt, un cappellino, una sciarpa, uno zainetto, una gymsack e un pallone. Il packaging della maglia rende il kit ancora più esclusivo: è inserita infatti all’interno di un cofanetto realizzato con dettagli premium in rilievo, con particolari come la carta velina e l’adesivo di chiusura a celebrare il 26 maggio 2013.

Lazio, svelata la maglia del decennale della vittoria della Coppa Italia contro la Roma https://t.co/Wj016Cg2Nq — Leggo (@leggoit) May 16, 2023

Il numero romano "X" sull'orlo delle maniche a costine



Nel design di questa maglia celebrativa sono stati incorporati dettagli che la impreziosiscono e la rendono ancora più unica e speciale. «Il numero romano "X" stampato sull’orlo delle maniche a costine, rappresenta il 10° anniversario – si legge nella nota della società - .

Ultimo aggiornamento: Martedì 16 Maggio 2023, 16:42

© RIPRODUZIONE RISERVATA