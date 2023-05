Lazio-Lecce 2-2, pagelle: Hysaj disastroso, Zaccagni ingabbiato. Milinkovic salva tutti

di Enrico Sarzanini

Era fondamentale vincere, per la Lazio, l'insidiosa gara casalinga col Lecce, quartultimo impegno di stagione. Con i salentini ancora in corsa per la salvezza, invece, la banda di Maurizio Sarri ha compiuto il proprio dovere a metà, temendo anzi a lungo di perdere e pareggiando 2-2 all'Olimpico solo in extremis, dopo che il Lecce aveva assaporato l'impresa buona per la salvezza. Così i biancocelesti ora devono temere domani il sorpasso da parte dell' Inter, pericolosamente vicina ai capitolini (65 punti a 63).

LE PAGELLE

PROVEDEL 6

Ipnotizza Strefezza che sul rigore calcia fuori, poi è bravo a ricacciare via diversi palloni vaganti in area ma non può nulla sul sinistro di Oudin. In avvio di ripresa dice subito no a Banda con i pugni.

LAZZARI 5

Ammonito dopo appena 8 ' la sua è una gara fatta di qualche bella fiammata e tanti anzi troppi errori quando c'è da ripiegare. Ha sulla coscienza il raddoppio leccese.

CASALE 5

Sul raddoppio del Lecce si addormenta, è una di quelle serate nere. Dà spesso l'impressione di non essere in grado di reagire alle folate pugliesi.

ROMAGNOLI 5

Anche per lui una serata davvero da dimenticare, in avanti il Lecce costruisce la vittoria con due azioni facili facili senza dover nemmeno faticare troppo.

HYSAJ 4,5

Maresca gli fischia un rigore per un fallo su Bling, dalle sue parti il Lecce trova spesso varchi insperati ed è proprio da quella parte che nasce la rete del pareggio prima dell'intervallo (12' st Pellegrini 6: entra subito con lo spirito giusto)

MILINKOVIC 6,5

Al centro delle critiche, alla fine è proprio lui a regalare alla Lazio un insperato pareggio con un colpo di testa all'ultimo respiro che evita la quarta sconfitta in cinque gare e regala un po' di ossigeno ai biancocelesti in chiave Champions.

MARCOS ANTONIO 5

Parte con le migliori intenzioni ma sull'azione dell'1-1 si perde Oudin che incrocia e buca Provedel con un diagonale micidiale.

LUIS ALBERTO 5,5

Prima mezz'ora assolutamente sotto tono, quindi si accende d'improvviso regalando ad Immobile la palla del vantaggio.

ANDERSON 5

Serata da dimenticare per il brasiliano che non riesce mai ad accendersi ma nemmeno a trovare un varco un varco tra le maglie giallorosse. (12' st Pedro 6,5: sfiora per due volte il gol, in una c'è il palo a dire di no).

IMMOBILE 6,5

Otto mesi dopo ritrova la via del gol all'Olimpico, una vera e propria liberazione per il bomber biancoceleste che urla tutta la sua rabbia sotto alla Curva Sud.

ZACCAGNI 5

Baroni lo immobilizza in una gabbia che non gli lascia respiro e che lo disinnesca. Prova a reagire ma le non perfette condizioni fisiche frenano ogni tentativo sul nascere.

SARRI 6

La sua Lazio riacciuffa il pareggio nei minuti finali, preoccupa più lo stato mentale che fisico. La Champions è ancora possibile ma servirà un finale con il botto.

Ultimo aggiornamento: Venerdì 12 Maggio 2023, 23:30

