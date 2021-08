Lazio-Spezia 6-1, le pagelle: Immobile firma una tripletta, sprazzi di Sarrismo

Lazio-Spezia 6-1 all'Olimpico, le pagelle dei calciatori biancocelesti di Sarri. Immobile show: fa tre gol e sbaglia anche un rigore, segna pure Luis Alberto.

REINA 6,5 Una bella parata in avvio ma non può nulla sul proseguo dell'azione che porta al momentaneo vantaggio dello Spezia. Suo il lancio sull'azione del gol di Anderson.

LAZZARI ng Poco più di 24' sufficienti poi si arrende ad un problema al polpaccio destro che dovrà essere valutato. (24' pt Marusic 6: entra a freddo e quindi impiega un po' per carburare).

PATRIC 6,5 Commette una leggerezza in avvio quando pasticcia sul vantaggio dello Spezia ma è l'unica sporcatura di una gara in crescendo.

ACERBI 6,5 Sul vantaggio ospite non chiude a dovere su Gyasi unica piccola disattenzione di una partita giocata con la solita caparbietà e precisione.

HYSAJ 7 Gara di grande sostanza e personalità raccoglie i frutti con la rete del 5-1. Su quella fascia va che è una meraviglia e l'intesa con Anderson è perfetta.

MILINKOVIC 6,5 Si fa notare di meno ma fa un grande lavoro di cucitura del gioco, bravo ad inserirsi sempre nel momento giusto. Ha raggiunto una tale maturità che riesce a gestire le forze al meglio. (25' st Cataldi ng).

LEIVA 7 Pressing asfissiante e giocate a tutto campo è lui a recuperare un pallone decisivo nell'azione dell'immediato pareggio firmato da Ciro Immobile.

LUIS ALBERTO 8 Complice l'avversario gioca con le ridotte e tanto basta per spadroneggiare. Tre assist al bacio ma la sponda per Immobile sul raddoppio è da manuale del calcio. Si toglie lo sfizio di segnare la rete del definitivo 6-1.

ANDERSON 7 E' lui ad innescare l'azione del raddoppio, il 4-1 è un capolavoro che si costruisce da solo: prima anticipa il difensore con un pallonetto poi a tu per tu con Zoet chiude il match. (35' st Romero 6: il più giovane debuttante della storia della Lazio).

IMMOBILE 8,5 Sempre lui, infinito, inarrestabile, incredibile: ha il gol nel sangue con questa tripletta raggiunge quota 154 gol. Peccato solo per l'errore dal dischetto ma nessuno se n'è accorto. (35' st Muriqi ng)

PEDRO 6,5 Come ad Empoli si danna l'anima a caccia del primo gol in biancoceleste che sfiora in un paio di occasioni. Un assist al bacio per il pareggio di Immobile sfiora anche lui il gol (25' st Moro 6,5: assist per il 6-1, sfiora un super gol dopo aver ubriacato mezza difesa).

SARRI 7 Sprazzi di 'sarrismo' puro nonostante la squadra non sia stata ancora completata sul mercato. I giocatori hanno recepito i suoi dettami e se continueranno a seguirlo potrà puntare alle zone alte della classifica.

Ultimo aggiornamento: Sabato 28 Agosto 2021, 21:34

© RIPRODUZIONE RISERVATA