Lazio-Spezia alle 18.30 diretta LIVE: formazioni e dove vederla

A sentire Maurizio Sarri, il neo allenatore della Lazio, all'Olimpico non è tutto pronto. Proprio ieri, nella conferenza stampa prima del debutto davanti al pubblico di casa contro lo Spezia, il mister toscano non è stato molto "carino" nei confronti del manto dello stadio romano (è anche arrivata la risposta di Sport & Salute poco dopo: una rassicurazione), ma oggi i biancocelesti, alle 18:30, scenderanno in campo per la seconda giornata di Serie A e se la vedranno con gli uomini di Thiago Motta, che nella prima di campionato si sono fatti rimontare due reti dal Cagliari in soli cinque minuti.

Per quanto riguarda, poi, i capitolini, Empoli ha fruttato tre punti, ma il gioco dell'ex Juventus ancora è lontano da vedersi, anche perché, ha detto sempre Sarri in conferenza, ci vuole del tempo per adattarsi ai meccanismi di un nuovo modulo, e della difesa a quattro soprattutto. Alcuni innesti sono arrivati dal mercato, Toma Basic per esempio, e alcuni sono andati via - Joaquin Correa (che ieri ha rifilato una doppietta al Verona all'esordio con la maglia con l'Inter) e Felipe Caicedo, approdato al Genoa. Prima della sosta per le Nazionali, la Lazio proverà comunque a strappare un'altra vittoria, in attesa che tutto vada liscio. Il match di Roma, intanto, sarà diretto da Federico Dionisi.

Lazio-Spezia, le probabili formazioni

Luiz Felipe sì, Luiz Felipe no. Il più grande dubbio di mister Sarri è proprio la condizione fisica del difensore centrale brasiliano, che in settimana ha avuto qualche problema al polpaccio, ma che ieri era presente in allenamento a Formello. Al momento, però, pare proprio che il numero 3 ci sarà e guiderà il reparto difensivo con Acerbi. Per il resto l'allenatore della Lazio conferma la formazione che è partita al Castellani, con l'esclusione, ancora una volta, di Luis Alberto a centrocampo.

Completano il 4-3-3 disegnato dal toscano, Lazzari e Hysaj sulle fasce, rispettivamente destra e sinistra, Lucas Leiva, Milinkovic-Savic e Akpa-Akpro e poi, in attacco, Ciro Immobile verrà supportato da Felipe Anderson e Pedro. Il neoacquisto Basic potrebbe partire dalla panchina.

L'italo-brasiliano scenderà, invece, in campo con il 3-4-3, confermando la formazione che ha esordito all'Unipol Domus Arena di Cagliari. Costretto dalle molte indisponibilità, il tecnico dello Spezia non potrebbe fare altrimenti, nonostante il recupero di Kovalenko e Sala, e l'arrivo di Antiste, che si siederanno in panchina.

LAZIO (4-3-3): 25 Reina; 29 Lazzari, 3 Luiz Felipe, 33 Acerbi, 23 Hysaj; 21 Milinkovic-Savic, 6 Lucas Leiva, 8 Akpa-Akpro; 7 F. Anderson, 17 Immobile, 9 Pedro. Allenatore Sarri

SPEZIA (3-4-3): 1 Zoet; 6 Hristov, 28 Erlic, 43 Nikolaou; 27 Amian, 25 Maggiore, 20 Bastoni, 21 Ferrer; 10 Verde, 19 Colley, 11 Gyasi. Allenatore Thiago Motta

Arbitro: Dionisi, Var Aureliano, Avar Libert

Lazio-Spezia, dove vederla in tv e in diretta streaming

La gara delle 18:30 dello stadio Olimpico tra Lazio e Spezia sarà disponibile su Dazn, e quindi su app e computer della piattaforma.

Loading...

Ultimo aggiornamento: Sabato 28 Agosto 2021, 16:25

© RIPRODUZIONE RISERVATA