Lazio, Milinkovic-Savic: «Vogliamo grandi vittorie. Aspettiamo i nostri tifosi allo stadio»

Continua la preparazione della Lazio sotto le Tre Cime di Lavaredo, oggi in programma una sola seduta mattutina per la squadra che potrà usufruire di mezza giornata di assoluto relax. Oggi parola a Milinkovic-Savic che si è detto ottimista in vista della prossima stagione: «Abbiamo raggiunto l'obiettivo della Champions – ha detto a Lazio Style Channel - ora vogliamo ripartire nel migliore dei modi, con tante vittorie e con i nostri tifosi che ci hanno seguito anche qui in ritiro: loro ci danno sempre una mano, spero riaprano gli stadi». Il serbo per un attimo torna alla stagione appena conclusa: «Lo scorso anno ho giocato qualche metro più indietro. Ovviamente a tutti piace attaccare e fare gol, ma ho aiutato molto i miei compagni anche nella fase difensiva: non sapevo di essere stato tra i migliori in Serie A come numero di palloni recuperati». Così sul gol segnato contro la Juventus allo stadio Olimpico che è stato votato dai tifosi come il più bello della stagione: «E' stata una partita speciale per tutti noi, abbiamo battuto la squadra migliore d'Italia. Cercheremo di fare tante altre belle partite per ottenere grandi vittorie».



Intanto come preannunciato oggi nel Comune di Auronzo c'è stata la conferenza stampa della sindaca Tatiana Pais Becher e Gianni Lacché, presidente della Media Sport Event che hanno fatto il punto sul tredicesimo ritiro biancoceleste ufficializzando che l'accordo tra la Lazio ed Auronzo per fare la preparazione atletica sotto le Tre Cime di Lavaredo fino al 2022, con opzione per il 2023: «Chiediamo scusa se abbiamo commesso qualche errore – ha detto Lacché - siamo umani, abbiamo dovuto organizzare tutto in tempi strettissimi. Ma in Italia stanno svolgendo il ritiro lontano dal proprio centro sportivo soltanto Bologna, Lazio, Napoli e Benevento. A breve qui ad Auronzo sarà presentata la nuova maglia e la nuova linea per la Champions League. Sulla presentazione della squadra stiamo ancora valutando, non sappiamo se verrà fatto pubblicamente». Guerrieri infine, finito in prestito alla Salernitana, stamani ha salutato i compagni per raggiungere la sua nuova squadra. Ultimo aggiornamento: Venerdì 28 Agosto 2020, 14:40



