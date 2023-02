Lazio, doppia maschera per Pedro: ecco quando potrà giocare

Doppia maschera per Pedro. L'attaccante della Lazio, reduce da un intervento chirurgico al setto nasale, indosserà una protezione al viso, quando sarà chiamato a scendere in campo da mister Sarri. Potrebbe già farlo lunedì contro la Sampdoria.

Lo spagnolo non è partito per la Romania dove la Lazio affronterà il Cluj e , per l'occasione, si è affidato alle cure del dottor Leonardo Giuliani, tecnico ortopedico e posturologo, che nel suo Centro specialistico di Vetralla ha preparato e consegnato all'ex Barcellona due maschere.

Una classica in carbonio, ultraleggera e sottile, per le gare ufficiali e una in fibra di vetro e titanio che, oltre ad assicurare la massima sicurezza al giocatore, avrà sulle fratture ossee degli effetti benefici simili a quelli della magnetoterapia.

