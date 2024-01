Lazio-Napoli 0-0, le pagelle: Provedel spettatore, deludente Luis Alberto

di Enrico Sarzanini

Pareggio senza gol tra Lazio e Napoli, match della 22/a giornata della Serie A, disputato allo stadio Olimpico di Roma. In classifica i biancocelesti agganciano momentaneamente la Fiorentina al 5° posto con 34 punti, mentre gli azzurri salgono a quota 32 e sono ottavi insieme alla Roma.

PROVEDEL 6

Se non fosse per qualche uscita sulle palle alte, calcolando gli zero tiri in porta del Napoli, si potrebbe tranquillamente dare un “senza voto”.

LAZZARI 6

Pulito e ordinato quando la Lazio ripiega ma in avanti non riesce mai ad essere troppo deciso quando la Lazio prova ad affondare. (26' st Pellegrini 6,5: spinge tantissimo).

GILA 6,5

L'ombra di Politano che argina con decisione senza lasciargli nemmeno uno spiraglio per poter entrare in area peccato che in un'occasione lo fermi da giallo.

ROMAGNOLI 6

La serata è tranquilla e per lui si tratta davvero di ordinaria amministrazione peccato per il giallo che so becca per un fallo lontano dall'area.

MARUSIC 6

Con Lazzari più schiacciato è lui a cercare qualche sortita in avanti ma questa volta la Lazio è davvero a corto di idee.

GUENDOUZI 6

Cerca sempre l'imbeccata giusta dei compagni e nella ripresa la trova per Isaksen che in area serve Castellanos.

CATALDI 6

Sarri lo preferisce a Rovella per arginare le ripartenze azzurre ma la Lazio è meno aggressiva e troppo prevedibile. Sfiora il gol dalla distanza ma si fa ammonire e salterà Bergamo. (38' st Rovella, sv).

LUIS ALBERTO 5,5

Si accende solo ad intermittenza senza mai riuscire ad essere incisivo come lo è spesso stato nel girone di andata.

ISAKSEN 6,5

Il più reattivo anche nel primo tempo, quando la gara è di una noia mortale, è l'unico a regalare le uniche emozioni. (38' st Pedro, sv).

CASTELLANOS 6

Gara più complicata del solito con il Napoli che, decimato dalle assenze, pensa molto di più a coprire che ad attaccare e trovare gli spazi giusti è un'impresa.

ANDERSON 6

Spesso ci ha abituato a queste gare fatte solo di qualche timida fiammata ma senza mai riuscire ad accendersi come potrebbe.

SARRI 6

Un punto prezioso in chiave Champions ma contro un Napoli cos' decimato si poteva fare certamente di più.

Ultimo aggiornamento: Domenica 28 Gennaio 2024, 20:04

