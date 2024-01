Diretta Lazio-Napoli 0-0: finisce il primo tempo senza particolari emozioni

Oggi allo Stadio Olimpico di Roma va in scena la 22 giornata di Serie A, con il big match tra Lazio e Napoli. I biancocelesti arrivano da cinque vittorie consecutive in altrettante gare, con l'ultimo insuccesso che risale al 2-0 subito con l'Inter che ha avuto la meglio sulla squadra di Sarri anche in semifinale di Supercoppa. I partenopei, invece, hanno vinto le ultime due gare di campionato contro Salernitana e Fiorentina ma potrebbero ancora avere le scorie della sconfitta in finale di Supercoppa.

