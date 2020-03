Operazioni rinnovi, si blinda Luis Alberto

Campionato fermo in casa Lazio è temo di rinnovi. In attesa di sapere quando riprenderà la stagione, il presidente Claudio Lotito ed il diesse biancoceleste Igli Tare infatti stanno pianificando il futuro che passa soprattutto dai contratti dei giocatori in scadenza. Le priorità sono quelli che termineranno a giugno e la società si è già premunita: da ufficializzare l'accordo con Danilo Cataldi fino al 2024, sono già pronti anche quelli di Lulic e Parolo, per quest'ultimo ci sarà anche l'opzione per diventare dirigente, che resteranno ancora un altro anno. Nessun problema nemmeno per Luis Alberto (scadenza 2022) che in questa stagione si è consacrato ed è pronto a restare fino al 2025 in biancoceleste: Lotito gli offrirà un ingaggio raddoppiato - passerà dagli attuali 1,8 milioni a 3,5 netti a stagione – ed arriverà così a guadagnare le stesse cifre che percepiscono Milinkovic, Immobile e Leiva. L'accordo verrà messo nero su bianco quando l'agente dello spagnolo potrà raggiungere Roma e quindi non appena l'emergenza coronavirus sarà definitamente terminata. Altro giocatore in scadenza nel 2022 è Luiz Felipe che, così come Luis Alberto, ha raggiunto l'apice proprio in questa stagione tanto da attirare le attenzioni del Barcellona che avrebbe strizzato l'occhio al difensore. Il brasiliano ha un debito di riconoscenza nei confronti della Lazio ed in particolare di Tare ed Inzaghi che, anche nei momenti più difficili, hanno creduto in lui. Qualora dovesse arrivare un'offerta irrinunciabile la società è pronta ad esaminarla e nel caso ad accontentare il giocatore. Ultimo, ma non ovviamente per importanza, Ciro Immobile. Sull'attuale capocannoniere della Serie A hanno messo gli occhio diversi club tra cui Liverpool Napoli, ma l'attaccante ha sempre dato priorità alla Lazio: il suo accordo scade nel 2023 ma il patron Lotito, anche per premiare la sua costanza di rendimento, gli proporrà un prolungamento fino al 2025 a 4 milioni netti bonus esclusi, un accordo che di fatto gli farebbe chiudere la sua carriera con la maglia della Lazio. Ultimo aggiornamento: Domenica 29 Marzo 2020, 17:02



