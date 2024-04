Lazio, Luis Alberto dice addio nel post-partita: «È il momento di farmi da parte. Non voglio più un euro da questa società»

di Redazione web

Luis Alberto dice addio alla Lazio, il fantasista ha parlato così nel post-partita contro la Salernitana vinta 4-1: «Spero di fare le mie ultime partite qua e poi basta. Sinceramente posso dire che è difficile per me, nel progetto sicuramente non ci sarò il prossimo anno. Ho già detto al club di liberarmi, non voglio prendere più un euro dalla Lazio, è giusto farmi da parte e lasciare questo stipendio per altri. Questo club mi ha dato tanto ma credo che sia arrivato il momento di farmi da parte adesso». Parole molto dure, che segnano la fine della sua esperienza in biancoceleste.

Sulla partita Luis Alberto ha spiegato: «Si doveva vincere, anche per noi.

