Lazio-Salernitana 4-1, le pagelle: si sveglia Felipe Anderson, Luis Alberto illumina

di Daniele Petroselli

Allo stadio Olimpico la Lazio liquida la pratica Salernitana per 4-1. Decisiva la doppietta di Felipe Anderson (7' e 35') e la rete di Vecino al 14', all'87' a chiudere i conti Isaksen.

Lazio, Luis Alberto dice addio nel post-partita: «È il momento di farmi da parte»

LE PAGELLE DELLA LAZIO

MANDAS 5,5

Continua a non dare sicurezza. Impacciato ad esempio sul tiro da fuori di Bradaric nel primo tempo, ma anche in altre occasioni fa venire qualche brivido.

PATRIC 6

Alterna ottime iniziative in avanti a qualche amnesia in fase di chiusura, almeno per un tempo. Migliora col passare dei minuti, anche se senza troppi squilli.

CASALE 6

Messo centrale, stavolta riesce a comandare con buona autorità la difesa, in una serata dove non c'è tantissimo da sbrogliare, anche se nella prima parte la Salernitana qualche opportunità se la crea.

GILA 6,5

Fatica contro Tchaouna a contenerlo in velocità. Ed è protagonista di una chiusura tutt'altro che efficace in occasione del suo gol. Poi però comunque si rifà tornando a buoni livelli. (Dal 39' st ISAKSEN 6,5: entra e dopo pochi secondi sfrutta un inserimento e trova il gol)

LAZZARI 6,5

Non copre bene in occasione del gol della Salernitana, ma in generale l'esterno sulla sinistra, anche con le sue incursioni al centro, è uno di quelli che mette più in difficoltà gli uomini di Colantuono.

KAMADA 6

Il giapponese continua a essere utilizzato con regolarità da Tudor, stavolta come gli altri sembra più attivo e mentalmente centrato. Qualche buona sgambata e iniziativa interessante.

VECINO 7

Sempre nel vivo dell'azione, recupera palloni ma si propone spesso anche in fase avanzata. Gol d'astuzia, a coronamento di una prestazione di sostanza. (Dal 36' st ROVELLA 6,5: ritorna dopo tanto tempo, recupera la palla che porta al gol del 4-1)

MARUSIC 6

Spinge sulla fascia, ma quando si tratta di difendere non è che sia così sicuro. Da una sua mancata chiusura parte il cross che vale la rete dei campani. Meglio nella seconda parte del match ma senza picchi. (Dal 13' st HYSAJ 6: copre lo spazio senza acuti in una fase di controllo del match)

LUIS ALBERTO 7,5

Tudor lo mette finalmente sulla trequarti dal 1' e con la fascia di capitano, segno che vuole puntare non solo sulla sua qualità ma anche sulla personalità dello spagnolo. Che stavolta risponde presente con ottimi filtranti e triangolazioni. Gli manca solo il gol, che sfiora nel secondo tempo. (Dal 36' st CATALDI 6: sul pezzo, come tutta la squadra, anche in quei pochi minuti che si vede in campo)

F.ANDERSON 7,5

Uno dei peggiori ultimamente, invece stavolta dal 1' mostra un piglio diverso.

CASTELLANOS 6,5

Lotta, si muove molto per dare spazio ai trequartisti e duetta ottimamente con i compagni di reparto. Manca però in zona gol, ma comunque non dispiace con questa verve al servizio della squadra. (Dal 36' st PEDRO 6: poche vere palle giocabili, lotta parecchio anche in fase di interdizione)

ALL.TUDOR 6,5

Squadra finalmente centrata, che gioca a due tocchi e spesso anche di prima, creando delle trame di gioco interessanti. Certo, di fronte c'è una Salernitana ormai allo sbando, ma comunque è un primo passo verso la ripresa.

Ultimo aggiornamento: Venerdì 12 Aprile 2024, 23:03

