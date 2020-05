Lazio, Lotito: "Vogliamo ripartire per il bene del calcio, non perché lottiamo per il titolo"

“Coniugare la salute e la ripartenza”. E' il dictat del presidente della Lazio, Claudio Lotito colui che più di tutti si sta battendo per far ripartire la Serie A. “Solo perché i biancocelesti lottano per lo scudetto” sussurrano i maligni, in realtà Lotito teme il collasso dell'intero sistema calcio. Un concetto che ha ribadito anche dalle colonne del magazine ufficiale della Lazio: “La salute – si legge nell'editoriale - è un bene primario, garantito dalla Costituzione. Il problema che mi pongo è quello di far sposare la tutela della salute con la ripartenza, che consente a tante famiglie di portare a casa il sostentamento”. Poi un pensiero a tutti quelli che lavorano nel mondo del calcio ma dietro le quinte: “I media hanno bollato il settore del pallone come un manipolo di assetati di soldi, non riflettendo su questo. Il mio augurio per mio figlio, per i vostri figli, per noi tutti, è che questo periodo passi e che si possa, con tutte le precauzioni che vogliamo e dobbiamo attuare, ritornare a ritrovarci tutti insieme”. I giocatori, intanto, si stanno sottoponendo a tamponi e test sierologici, da domani mattina a Formello via agli allenamenti individuali. Ultimo aggiornamento: Martedì 5 Maggio 2020, 18:38



