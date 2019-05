Lazio, la festa continua: 5mila tifosi a Formello per l'allenamento

Bagno di folla a Formello. A due giorni dall’ultima partita di campionato contro il Torino in trasferta, la Lazio apre le porte del centro sportivo. Oltre 5mila i tifosi hanno raggiunto le tribune del Fersini per salutare i propri beniamini, vincitori della Coppa Italia lo scorso 15 maggio all’Olimpico contro l’Atalanta. Tante le famiglie e i bambini presenti che hanno assistito all’amichevole contro il Città di Rocca di Papa, formazione dilettantistica di Prima categoria. Cori per Ciro Immobile, finito più volte sul tabellino dei marcatori, e Bastos, in gol su calcio di rigore. Al tecnico, invece, un tifoso ha dedicato uno stendardo con scritto: «Simone Inzaghi a vita». Un attestato di stima per il mister, corteggiato da Milan e Juventus, che nei prossimi giorni incontrerà il presidente Claudio Lotito per decidere del proprio futuro. Giovedì 23 Maggio 2019, 16:58







© RIPRODUZIONE RISERVATA