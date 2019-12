Lazio-Juventus, la gaffe di Diletta Leotta «I Giardini di Marzo di...Venditti». Ma twitter non perdona - VIDEO

Diletta Leotta: “I tifosi che cantano i giardini di marzo di VENDITTI.”

Le basi, le basi proprio.#LazioJuve pic.twitter.com/e4rDI4gGHk — Dioniso🍷 (@1Dioniso) December 7, 2019

“Ecco la #Lazio che va a festeggiare sotto la curva, con i tifosi che cantano ‘Giardini di Marzo’ di VENDITTI”



(Diletta Leotta, al secondo sfondone settimanale) #Battisti #LazioJuve #Dazn — nonleggerlo (@nonleggerlo) December 7, 2019

Diletta #Leotta ha detto che i “Giardini di Marzo” sono di #Venditti. Oggi sentivo parlare di giornalisti preparati. Ecco. Questa si chiama cultura. #LazioJuventus — Dario Baldi (@BaldiDario) December 7, 2019

Sabato 7 Dicembre 2019, 23:53

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Twitter non perdona. Non sfugge nulla agli utenti del popolare social network che, sabato sera, subito dopo la fine della partitahanno punzecchiato, conduttrice del dopo partita di Dazn, a causa di una gaffes piuttosto evidente. Infatti,mentre i tifosi della Lazio festeggiavano la vittoria per 3 a 1 contro la Juventus, intonando "I Giardini di Marzo", la famosa canzone di Lucio Battisti, ha attribuito il famoso pezzo a...La cosa, come dicevamo è stata subito notata da molti utenti su twitter che hanno postato il video del clamoroso lapsus