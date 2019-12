Lazio-Juventus dalle 20.45 Diretta. Inzaghi per volare, Sarri per tornare primo. Le formazioni

Sabato 7 Dicembre 2019, 13:35

Si gioca all'Olimpico di Roma di sabato sera alle 20.45 il big match della 15esima giornata di Serie A, la sfida tra Lazio Juventus . I biancocelesti sono anche quest'anno protagonisti di eccellenti prestazioni in campionato, dove con 28 punti mirano ad accorciare le distanze dal duo di testa composto da Inter e Juventus; e sono proprio i bianconeri, oggi, a cercare il riscatto dopo l'inaspettato 2-2 casalingo col Sassuolo nel match del sabato della 13esima giornata di campionato.La Lazio, insieme proprio alla Juventus, è l'unica squadra della Serie A imbattuta in casa: su 7 incontri, 5 vittorie e 2 nulla di fatto per i ragazzi di Simone Inzaghi; i campioni d'Italia sono imbattuti anche in trasferta, dove hanno collezionato 5 successi e 2 pareggi. A meno dunque di un pareggio questa sera, una delle statistiche sopra citate dovrà essere aggiornata al termine di questo incontro.(3-5-2): Strakosha; Luiz Felipe, Acerbi, Radu; Lazzari, Milinkovic-Savic, Leiva, Luis Alberto, Lulic; Correa, Immobile. All: Inzaghi(4-3-1-2): Szczesny; De Sciglio, Bonucci, De Ligt, Alex Sandro; Bentancur, Pjanic, Matuidi; Bernardeschi; Dybala, Ronaldo. All: Sarri